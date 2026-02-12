La confusión por cierre del espacio aéreo alrededor de El Paso persiste en EE. UU. y México

Adhesivo del escudo de armas de la Administración Federal de Aviación en el primer plano de la bandera estadounidense doblada ( FUENTE EXTERNA )

El cierre y reapertura del espacio aéreo sobre El Paso provocó esta semana confusión en EE. UU. y México, al mezclarse explicaciones sobre drones de carteles con reportes de ensayos de láser antidrones, afectando vuelos civiles y generando tensiones.

El cierre temporal del miércoles dejó muchas preguntas sin responder y llevó a congresistas estadounidenses a exigir explicaciones y una sesión informativa clasificada sobre las discrepancias entre agencias y la supuesta amenaza de drones, mientras autoridades mexicanas pidieron claridad sobre el incidente.

La Administración Federal de Aviación (FAA) cerró el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso durante aproximadamente cuatro horas, lo que afectó a muchos vuelos comerciales y de carga.

La medida, revocada después por aparente orden de la Casa Blanca, provocó decenas de cancelaciones, desvíos y retrasos, y la restricción fue retirada horas después, asegurando que no se había identificado una amenaza concreta.

Para aumentar la confusión sobre el incidente, varios medios informaron que el cierre del espacio aéreo se debió al uso de un láser antidrones para derribar lo que, aparentemente, no era una aeronave no tripulada, sino un globo de helio.

Congresistas exigen explicaciones

Varios legisladores estadounidenses han exigido este jueves respuestas por el sorpresivo cierre, entre ellos el senador demócrata Jack Reed quien dijo a medios locales que una medida tan extrema "no puede ser descartada como un malentendido" y reclamó a la FAA y al Departamento de Guerra una explicación consistente de los hechos y de cómo se coordinan las agencias en decisiones de seguridad aérea.

"Los relatos contradictorios de diferentes partes del gobierno solo profundizan la preocupación pública", añadió Reed.

Por su parte, el republicano Ted Cruz también solicitó una citación clasificada, señalando que "los detalles de lo que exactamente ocurrió sobre El Paso son poco claros" y que se necesita transparencia sobre si la acción fue una incursión, una misión de entrenamiento u otra situación.

Confusión en México tras cierre del espacio aéreo en El Paso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno solicitó explicaciones a Estados Unidos por el cierre del espacio aéreo en El Paso, insistiendo en que no hubo implicación mexicana y que las autoridades estadounidenses deben aclarar lo ocurrido.

El incidente generó incertidumbre en Ciudad Juárez, la ciudad mexicana fronteriza, donde la coordinación con El Paso se vio afectada temporalmente y provocó preocupación entre autoridades locales y empresas que dependen de la conexión aérea y logística entre ambos lados de la frontera.

Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha buscado aclaraciones directas y que los comunicados estadounidenses no mencionan a México, sino únicamente a los supuestos carteles.

La presidenta mexicana reiteró que su Gobierno seguirá dando seguimiento diplomático al caso hasta recibir información oficial que esclarezca los hechos.

Diversos analistas han criticado el episodio de cierre bajo la justificación de la incursión de un posible dron del crimen organizado, porque existen reportes que indican que en casos similares ocurridos en el pasado no se realizaban cierres de tan larga duración como en este caso.