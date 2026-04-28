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El Pentágono pide al Congreso oficializar el cambio de nombre al "Departamento de Guerra"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó en septiembre una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra

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    El Pentágono pide al Congreso oficializar el cambio de nombre al Departamento de Guerra
    El logotipo del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el muro de la sala de prensa del Pentágono en Washington. (FUENTE EXTERNA)

    El Pentágono solicitó al Congreso de Estados Unidos codificar el cambio de nombre del Departamento de Defensa al "Departamento de Guerra" y reconoció que esta nueva identidad costará unos 52 millones de dólares.

    Detalles confirmados sobre el cambio de nombre

    En una propuesta legislativa que la agencia presentó al legislativo, indicó que este costo es un estimado y que los "gastos finales" se conocerán una vez termine el proceso de cambio de nombre.

    • En un desglose de gastos, el documento detalló que unos 3.5 millones de dólares irán destinados para los departamentos militares; tres millones para la Oficina del Secretario de Guerra y los Servicios de la Sede de Washington y 44.6 millones para las agencias de defensa y las actividades de campo del Departamento de Guerra.

    En el documento, el departamento justificó la propuesta oficial del cambio de nombre como un "recordatorio fundamental de la importancia y el respeto de nuestra misión central: combatir y ganar guerras".

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    El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó en septiembre una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, como se conocía a esta cartera entre 1789 y 1947.

    Pese a no tener aún la aprobación del legislativo, el Gobierno ya usa este nuevo nombre cotidianamente, incluyendo también en redes sociales y en su página web.

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