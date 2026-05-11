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Impulsan proyecto del ley en California para limitar los precios de reventa de conciertos

La propuesta se da a casi un mes de que un jurado en Nueva York falló en contra de la empresa Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster

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    Impulsan proyecto del ley en California para limitar los precios de reventa de conciertos
    Imagen ilustrativa de un concierto. (FUENTE EXTERNA)

    Un legislador de California presentó este lunes un proyecto de ley destinado a reducir el costo de las entradas para conciertos y a combatir la reventa especulativa de los mismos en el Estado Dorado.

    El asambleísta estatal Matt Haney dio a conocer la iniciativa ‘California Fans First Act’ (Ley de California: Los Fans Primero), que busca limitar los precios de reventa de entradas a un máximo del 10 % por encima de su valor inicial de compra.

    • “Esto garantizará que tengamos teatros llenos, que se apoye a los artistas y a los recintos, y nos permitirá sacar de la ecuación a esas personas que acaparan las entradas, se embolsan todo el dinero y ponen estos eventos fuera del alcance de los fans que realmente desean ver los espectáculos", dijo Haney en una rueda de prensa citada por ABC.

    La propuesta se da a casi un mes de que un jurado en Nueva York falló en contra de la empresa Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster, al determinar que operan como un monopolio en la venta de entradas de eventos en vivo.

    Acuerdo y sanciones contra Live Nation y Ticketmaster

    El jurado correspondía a la acusación de 34 fiscalías, incluyendo algunas grandes como Nueva York, California y Texas, que argumentaron que las empresas ejercían un monopolio y eran responsables del alza de precios en el sector de la música en vivo.

    En medio del proceso el Departamento de Justicia de EE.UU. llegó a un acuerdo con Live Nation, al que se sumaron algunas fiscalías, y que debe aprobar un juez.

    El pacto exige a Ticketmaster pagar 280 millones de dólares, desinvertir en anfiteatros, cambiar sus acuerdos exclusivos de venta de entradas y limitar las comisiones al 15 %.

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