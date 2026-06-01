Fiscalía de Manhattan acusa de asesinato al menor que mató a hombre cerca de Times Square

La Fiscalía de Manhattan acusó este lunes de asesinato al adolescente que apuñaló mortalmente a un hombre cerca de Times Square el 4 de mayo, y le imputó otros dos apuñalamientos previos en la misma área.

Jayden Sánchez, de 17 años y de Brooklyn, fue acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de Leonides Baez, de 39 años, además de tres cargos de agresión en primer grado y otro de robo en segundo grado, indicó un comunicado.

Detalles confirmados sobre los hechos violentos

Las autoridades reportaron el crimen el mes pasado sin divulgar la identidad del acusado por ser menor, y lo vincularon a un reto viral en las redes sociales que consistía en molestar a personas que aparentemente viven en la calle.

El comunicado de la Fiscalía reveló que Sanchez y otros cómplices protagonizaron previamente "una serie de incidentes violentos" en comercios del centro de Nueva York y detalla sobre el "brutal asesinato" de Baez, una víctima aleatoria.

Según la acusación, Baez estaba durmiendo en un corredor cercano a Times Square el 4 de mayo por la noche cuando Sanchez y otros dos sujetos empezaron a "acosarlo", lanzándole su propia mochila a la cabeza y después un vaso lleno de orina.

Cronología del caso y acciones del acusado

Cuando Baez se alejó, el acusado lo siguió, "lo agarró del brazo, lo giró y le clavó el cuchillo directamente en el corazón", tras lo que el atacante y sus cómplices huyeron, y la víctima intentó pedir ayuda pero murió poco después, indicó el comunicado.

El día previo, Sanchez y otros robaron la caja de un comercio tras amenazar con un cuchillo a un trabajador; horas después le rompieron un cristal. Al volver una tercera vez, un grupo de empleados intentó retener a Sanchez, pero apuñaló a uno de ellos en el pecho y le perforó un pulmón.

Un mes antes, indica la Fiscalía, Sanchez y otros saquearon una tienda de 'souvenirs' del centro, volvieron más tarde y cuando los empleados les pidieron irse, el acusado apuñaló a uno de ellos en la mano.

El fallecido era residente del estado de Massachusetts, y su familia indicó al medio Daily News tras su muerte que le gustaba viajar y estaba de paso por la ciudad.