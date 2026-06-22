Llegó a España como inmigrante dominicana y hoy dirige el colegio de ingenieros en Madrid

Lo que comenzó como el sueño de una joven formada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) terminó convirtiéndose en un orgullo para la ingeniería y para la comunidad dominicana en España.

La ingeniera civil dominicana Maribel Santosfue elegida en este mes decana del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid, convirtiéndose en la primera mujer en asumir el cargo en una institución históricamente liderada por hombres.

Su historia comenzó en marzo del 2004, cuando llegó a España sin vínculos familiares que le facilitaran el camino y con la meta de continuar su formación académica y desarrollarse profesionalmente en el área ferroviaria.

Mientras regularizaba su situación migratoria y homologaba sus credenciales universitarias, trabajó cuidando niños y posteriormente atendiendo a una persona mayor, empleos que desempeñó antes de conseguir su primera oportunidad como ingeniera.

"Llegué a España porque quería continuar mis estudios y desarrollar mi carrera en proyectos ferroviarios. Sabía que para lograrlo tenía que estar en un país donde existiera esa industria", recordó.

Graduada de Ingeniería Civil y Agrimensura en la UASD, además de estudios en pedagogía y medio ambiente, Santos destacó por su participación estudiantil en la academia dominicana, donde fue monitora, ayudante de profesor y miembro de órganos de representación universitaria.

Elección histórica y mensaje para mujeres en STEAM

Tras varios años de experiencia profesional, ingresó en 2007 a la multinacional española Ineco, donde trabaja actualmente y en la que se desempeña como experta senior en prevención de riesgos laborales, supervisando estudios de seguridad y salud para proyectos nacionales e internacionales.

Su reciente elección como decana llegó después de más de una década de participación en la vida institucional del colegio profesional. En dos procesos electorales anteriores formó parte de candidaturas que no lograron el triunfo.

Sin embargo, en esta ocasión encabezó una propuesta integrada por hombres y mujeres en igual proporción, obteniendo una contundente victoria con el 65 % de los votos en las elecciones del pasado 10 de junio.

"Muchas personas apostaban a que perderíamos, pero demostramos que era posible", afirmó.

Para Santos, el logro también representa un mensaje para las mujeres interesadas en carreras STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), áreas donde todavía persisten barreras de acceso y liderazgo.

"Si las jóvenes no ven mujeres ocupando estos espacios, difícilmente se sentirán identificadas y motivadas a seguir ese camino", señaló.

Aunque reconoce que su función actual la representa a todos los profesionales de la institución, asegura que cada logro alcanzado en el extranjero lleva consigo el nombre de República Dominicana.

"Poner el nombre de nuestro país en alto siempre es un orgullo. No llegamos por una cuota, sino por el trabajo y el esfuerzo realizado durante años", expresó.