Secretario de Guerra de EE. UU. crea un grupo de trabajo para perseguir filtraciones a medios

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció este lunes la creación de un grupo de trabajo conjunto entre el Pentágono y el Departamento de Justicia para "identificar y procesar" judicialmente a quienes filtren información sensible de defensa a los medios de comunicación.

"Filtrar información sensible de defensa nacional es traicionar a nuestros guerreros y ponerlos en peligro. Por eso, el Departamento de Guerra y el Departamento de Justicia han creado un grupo de trabajo conjunto para identificar y enjuiciar a los filtradores", declaró Hegseth en un video publicado en X.

El secretario anunció que ha delegado en la Oficina del Asesor General del Departamento de Guerra la autoridad para solicitar y recabar toda la información, documentos y apoyo necesarios dentro del Pentágono en el marco de estas investigaciones.

Según garantizó, estas solicitudes tendrán prioridad y deberán recibir una "respuesta completa y exhaustiva" en un plazo máximo de 48 horas.

"Cuando hoy en día se produce una filtración de información del departamento, es fundamental que proporcionemos al Departamento de Justicia y a otros socios de las fuerzas del orden federales -incluido el FBI- información útil con la mayor rapidez posible", insistió.

Medida después de reportaje por NYT

La iniciativa se produce después de que el diario New York Times revelara el fin de semana que la Administración de Donald Trump emitió citaciones judiciales contra varios de sus periodistas tras la publicación de un reportaje sobre preocupaciones de seguridad en el nuevo avión del mandatario, un regalo de Catar.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el Pentágono ha endurecido sus medidas contra los medios.

En 2025, Hegseth estableció reglas restrictivas que limitaban el acceso físico a las instalaciones del Pentágono y al uso de fuentes, y planteó sanciones por solicitar información de interés público sin autorización, incluso si no se trataba de temas clasificados.

Esto llevó a que la mayoría de los medios renunciaran a sus credenciales, incluyendo The New York Times, The Washington Post, Politico, Reuters, Associated Press y cadenas como ABC, CBS, CNN y NBC, así como Fox News, donde Hegseth trabajó antes de asumir el cargo.