Policía de EE. UU. publica notas de rescate en el secuestro de madre de presentadora de TV

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el sábado 31 de enero en su vivienda al norte de Tucson ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades encargadas de la investigación de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, hicieron públicas este viernes dos notas de rescate recibidas en los días posteriores a su secuestro, como parte de un nuevo llamado de ayuda al público para resolver el caso.

Detalles del secuestro

Este viernes se cumplen seis meses de la última vez que fue vista la mujer de 84 años (31 de enero de 2026) en su residencia en Catalina Foothills, una zona desértica cercana a Tucson (Arizona), donde vivía sola.

La Oficina del Alguacil del Condado de Pima, que adelanta la investigación, sacó a la luz las notas enviadas el 2 y 6 de febrero pasado a KOLD-TV 13, una televisora local de Tucson (Arizona) afiliada a CBS.

La primera nota dirigida directamente a Savannah Guthrie, presentadora del programa ´Today´ de NBC, provenía de alguien que afirmaba tenerla en su poder y aseguraba que "ella está a salvo pero asustada".

El mensaje asegura que la octogenaria, que portaba un marcapasos, había sido secuestrada y que no sería liberada hasta que se recibiera el pago de cuatro millones de dólares estadounidenses en bitcóin, antes de las 5:00 de la tarde del 5 de febrero.

La nota también advierte que si no se cumplía el pago, la cifra por el rescate se incrementaría a seis millones de dólares, que se podían pagar hasta el 9 de febrero o Guthrie sería asesinada.

Notas de rescate

"Su madre está al tanto de esto y su vida está en sus manos. A todos nos conviene que esto se resuelva lo antes posible. A partir de ahora no podrá contactar conmigo; no habrá negociación. No juegue; las fuerzas del orden no podrán ayudarle", se lee en el mensaje.

La segunda nota, también enviada a la mesa de asignaciones de la televisora, solo iba dirigida a la familia Guthrie y comunicaba que la madre había fallecido: "No comprendimos del todo la gravedad de su estado físico", ahondaba.

La nota añadió que los secuestradores nunca quisieron hacerle daño y que no era su intención que muriera.

"Falleció poco después de ser capturada. Creemos que fue por un problema cardíaco. Ahora descansa en plena naturaleza. Nada de lo que hubieran podido hacer habría cambiado el desenlace. Queremos que su familia lo sepa y esperamos que todos encuentren paz. Lo sentimos sinceramente", se lee en el mensaje.

Investigación y recompensa

Las autoridades ya habían filtrado a la prensa en junio pasado que se había recibido una nota sobre la posible muerte de la madre de la periodista, pero no habían precisado la fecha en la que se recibió.

En su llamado al público este viernes, el departamento del alguacil dijo que estas comunicaciones revelan patrones distintivos en la elección de palabras, la sintaxis y la fraseología que reflejan el estilo lingüístico "único del autor", por lo que ofrecen información valiosa para que se pueda reconocer.

La familia de Guthrie ofreció una recompensa de un millón de dólares para quien ayude a dar con el paradero de Guthrie o a la captura de los responsables de su desaparición.

Además de la posible ayuda del público, los investigadores aún esperan que los resultados de muestras de ADN y de otros análisis forenses recolectados en la casa Guthrie, les ayude a dar con el paradero de la mujer.