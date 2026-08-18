Florida obrará hoy su decimotercera ejecución del año, casi el doble que en resto del país

Miniatura de una camilla para inyección letal (pena de muerte) dentro de una antigua prisión. ( SHUTTERSTOCK )

Las autoridades de Florida tienen previsto ejecutar este martes a William Silvia, un hombre de 61 años condenado a muerte por matar a tiros a su esposa en 2006, en la decimotercera ejecución del año en este estado, un cifra que casi duplica las siete contabilizadas en el resto de Estados Unidos.

Silvia recibirá una inyección letal a las 18:00 hora local en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, al norte del estado, según la orden firmada por el gobernador, el republicano Ron DeSantis.

A la cabeza

El pasado jueves, Estados Unidos registró tres ejecuciones en un mismo día por primera vez desde 2010, cuando Oklahoma, Tennessee y Alabama aplicaron la pena de muerte mediante inyección letal a tres reos por tres asesinatos.

Sin embargo, Florida lleva la delantera con 12 ejecuciones en 2026, dos de ellas el 28 de julio, en la primera jornada con dos ajusticiamientos en el estado desde 1964.

En el resto de Estados Unidos se han registrado siete en lo que va de año, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

En el caso de William Silvia, un jurado lo declaró culpable en 2008, en el condado de Seminole, al norte de Orlando, del asesinato en primer grado de su esposa, Patricia Silvia, de quien estaba separado, y del intento de asesinato de su suegra, Betty Woodward.

Según los registros judiciales, Silvia compró en 2006 una escopeta y se presentó en la casa de Woodward, donde la familia hacía una barbacoa. Tras intentar reconciliarse con su esposa, regresó a por el arma, disparó a Woodward y mató a Patricia.

El Tribunal Supremo de Florida tramita ahora por la vía rápida sus últimos recursos y la defensa prevé acudir al Tribunal Supremo.

La organización Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, en inglés) pidió a DeSantis que cambiase la condena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El conocido como "estado del sol" ejecutó a 19 reos en 2025, un récord en su historia moderna y alrededor del 40 % del total nacional.

DeSantis, que deja el cargo en enero, firmó 15 órdenes de ejecución este año y afirmó a finales de julio que no prevé reducir su ritmo.

Otras dos ejecuciones por asesinato están fijadas para septiembre: la de Harold Gene Lucas, el día 1, y la de Daniel Conahan, el 10.