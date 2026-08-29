Dominicano Erick Randhiel Mosquea es extraditado desde Colombia a EE. UU. por caso Falcón

Fotografía cedida por la oficina de prensa de la Policía Nacional de Colombia que muestra a Erick Randhiel Mosquea Polanco (c), presunto cabecilla de la organización criminal conocida como Red Falcón, este sábado en Bogotá (Colombia). ( EFE/ INTERPOL DIJIN )

Colombia extraditó a Estados Unidos al dominicano Erick Randhiel Mosquea Polanco, supuesto líder de la organización criminal desarticulada con la operación Falcón en República Dominicana, informaron este sábado las autoridades.

Radiel, explicó la Policía colombiana, es el "presunto cabecilla de la organización criminal conocida como Red Falcón, quien utilizaba múltiples identidades y documentos falsificados.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría acumulado ganancias ilícitas cercanas a los 166 millones de dólares producto de actividades relacionadas con el lavado de activos y el narcotráfico", por lo que fue capturado en Colombia en 2024.

Según las autoridades colombianas, a Mosquea Polanco "se le atribuye el envío de aproximadamente 2,500 kilogramos de cocaína semanales hacia Estados Unidos, Europa y Puerto Rico desde el año 2012".

Entre tanto, la Justicia dominicana señaló el año pasado que Mosquea Polanco, al estilo de las mafias italianas, se rodeó de un clan familiar para conformar la red y redistribuir entre ellos roles y compromisos de sus múltiples actividades ilícitas.

La desarticulación de esta red criminal dominicana se produjo en 2021 tras una investigación que se ha extendió varios meses, durante los que los equipos del Ministerio Público analizaron el modus operandi de sus integrantes, la multiplicidad de delitos que cometían y el alcance económico de sus actividades.

El órgano investigador logró identificar, detener y someter al escrutinio judicial a 33 miembros de la red, recibiendo la mayoría prisión preventiva como medida de coerción.

Otras extradiciones

Colombia también anunció la extradición de ocho ciudadanos del país a Estados Unidos y Austria, entre los que está Óscar Iván Morón Ramos, alias Supervisor, acusado de ser parte de un grupo criminal dedicado a contaminar buques comerciales mediante la adhesión de cargamentos de droga con dispositivos magnéticos con destino a Puerto Rico.

Igualmente fueron enviados a Estados Unidos Elkliver López Jusayu, Juan Rafael Fuenmayor Barros, Elvis Giovanni Guevara Quintero y Jaime Torres Castiblanco.

Entre tanto, fueron extraditados a Austria Daniela García Vanegas y Jorge Elkin Ríos Ortiz, acusados de pertenecer a una red trasnacional de explotación sexual.

"Según las investigaciones, esta estructura captaba mujeres a través de redes sociales mediante falsas ofertas laborales en Europa y posteriormente las sometía a condiciones de explotación sexual, obligándolas incluso al consumo de sustancias ilícitas", agregó la información policial.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmó el viernes que desde el 7 de agosto, cuando asumió el cargo, ha firmado 41 extradiciones.

"He firmado 41 extradiciones en 19 días de gobierno. Vamos a seguir firmando más, porque la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se detiene: los vamos a derrotar", añadió el mandatario en X.