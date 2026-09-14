Trump podría cerrar el Centro Kennedy de Washington a partir de mañana

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., Estados Unidos, 28 de agosto de 2026. ( EFE )

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, podría anunciar el cierre del Centro Kennedy de Washington a partir de mañana, según adelantó este lunes el diario The Washington Post.

El rotativo publicó la información tras acceder a un informe que se ha distribuido a la junta directiva del centro, nombrada en su mayoría por el propio Trump, de cara a una reunión extraordinaria que está programada para mañana martes.

El reporte indica que el prestigioso centro escénico podría verse incapaz de abonar las nóminas o el mantenimiento rutinario "en cuestión de semanas" y que si no se permite incluir el nombre del presidente en la fachada el centro se vería obligado a cerrar por falta de fondos.

El argumento del informe es que el reconocimiento público de Trump podría garantizar que el mandatario capte donaciones para mantener a flote la institución.

Al margen de la situación financiera el documento recomienda también cerrar el edificio principal del centro porque afirma que las fallas estructurales del mismo suponen un peligro para la gente.

Nombre de Trump

La junta directiva ha advertido con anterioridad que si el centro no se somete a reformas habrá que demolerlo y también ha votado a favor de volver a incluir en la fachada del edificio el nombre de Trump, que ya fue retirado de la misma el pasado junio por orden de un juez.

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario renovó la junta directiva del Centro Kennedy y se colocó como presidente de la misma, criticando con dureza la programación, que calificó de "woke".

Desde entonces ha insistido en la necesidad de incluir su nombre en la identidad del centro escénico, abierto en 1971.

A su vez, un juez federal ya intervino a principios de este año para bloquear los planes de cerrar dos años el recinto para acometer las reformas profundas que pide Trump tras determinar que la aprobación, dada por la junta para semejante plan, es ilegal porque corresponde al Congreso.