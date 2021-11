$!EFE ve insuficiente devolver solo dos credenciales a sus periodistas en Cuba

Las autoridades cubanas restituyeron este domingo las acreditaciones de prensa solo a dos de los periodistas de la Agencia Efe en La Habana a los que se les retiraron el sábado, algo que el medio de comunicación español calificó de insuficiente, mientras prosiguen las reacciones de condena, a las que se sumó el Departamento de Estado de EE.UU.

El Centro de Prensa Internacional (CPI) de Cuba comunicó la nueva decisión a una redactora y un camarógrafo de la delegación de Efe en Cuba apenas unas horas después de que se les retirase la acreditación de prensa sin previo aviso a todos los trabajadores de esta delegación -tres redactores, un fotógrafo y un cámara de TV, además de a un fotógrafo colaborador-.

Pero la presidenta de la Agencia Efe, Gabriela Cañas, comunicó a las autoridades cubanas que la decisión de restituir solo dos credenciales es insuficiente y les reiteró su reclamación de que se devuelvan todas.

Entretanto, prosiguen las gestiones para lograr revertir por completo la decisión de las autoridades cubanas. El embajador de España en La Habana, Ángel Martín Peccis, está tratando desde el sábado de que se devuelvan las credenciales a los periodistas de Efe y que estos puedan realizar su trabajo, según fuentes oficiales.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores convocó este domingo al encargado de negocios de la embajada de Cuba en Madrid para pedir explicaciones sobre esta situación.

La medida, que se produce en vísperas de la marcha opositora convocada para este lunes 15, tiene un mes y medio después de que se retirase la acreditación al coordinador de redacción de Efe en La Habana y mientras está pendiente el visado de prensa del nuevo responsable de la delegación.

La decisión de las autoridades cubanas ha provocado una cascada de reacciones tanto políticas como desde organismos de defensa de la libertad de prensa y medios periodísticos de todo el mundo para reclamar que se permita el ejercicio de la libertad de prensa, reacciones que continuaban la tarde del domingo.

El Departamento de Estados de Estados Unidos instó al Gobierno de Cuba a restituir “todas” las acreditaciones de prensa al equipo de la Agencia Efe en La Habana.

“Revocar las credenciales a los periodistas de EFE -horas antes de las protestas pacíficas planificadas- es otro método por el cual el régimen cubano aplasta la libertad de información”, señaló en Twitter el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian A. Nichols.

“Instamos al Gobierno cubano a restituir todas las credenciales a EFE y dejar que el pueblo cubano hable libremente”, agregó el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado.

La Unión Europea solicitó “aclaraciones” a las autoridades cubanas sobre algo que cree que podría significar una “grave vulneración de la libertad de expresión”.

“Hemos visto la información. Lo estamos investigando y solicitando aclaraciones a las autoridades cubanas y estamos en contacto con Efe”, indicó a Efe Nabila Massrali, portavoz del alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.

El relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, condenó lo que calificó de medida “caprichosa y arbitraria”.

“Por la información de la cual disponemos hasta el momento, esta decisión de retiro de credenciales al equipo de Efe es entre caprichosa y arbitraria en tanto no existe ninguna razón y tiene unos efectos gravísimos”, dijo Vaca por teléfono a Efe.

Según Vaca, “la presencia de Efe y de cualquier corresponsalía internacional debería ser algo que se salude, no algo que se obstruya ni algo que se frustre”.

Consideró que el hecho es particularmente grave “el retirar credenciales a un medio de tanta trayectoria como Efe. No estamos hablando de un medio nuevo, no estamos hablando de un medio que no tenga procesos editoriales; estamos hablando de un medio absolutamente serio, de una de la agencias más importantes con presencia en la región”, puntualizó.

Desde su sede en Viena, el Instituto Internacional de Prensa (IPI), una red global de propietarios y editores de medios de comunicación, condenó también la medida cubana,

“Efe es una de las fuentes más fiables de información en el mundo y es la agencia líder en los países de habla hispana. Retirar las acreditaciones de todos los periodistas de Efe es un intento sin disimulo de restringir la cobertura independiente de la actualidad en la isla”, dijo la directora ejecutiva de IPI, Barbara Trionfi.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó “los nuevos ataques a la libertad de expresión y la creciente represión que lanzó en las últimas horas el régimen cubano”, incluyendo la retirada de credenciales a los periodistas de la Agencia Efe en La Habana.

La SIP exigió al gobierno del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que brinde garantías para la cobertura de la protesta cívica y pidió a la comunidad internacional que se mantenga alerta para reclamar que se permita al pueblo expresarse en libertad y que no se impida el libre ejercicio de la actividad periodística.