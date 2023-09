Hallan cadáver en un carro estacionado en una plaza comercial en EE.UU.; mal olor alertó a la policía

En un perturbador suceso, se ha hecho el macabro hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en un vehículo estacionado en el centro comercial "Howell Common Shopping Center" en Nueva Jersey.

Por respeto a la privacidad de la víctima y hasta que se notifique a su familia, las autoridades han optado por no divulgar ni el nombre ni el género de la persona fallecida. Sin embargo, las investigaciones iniciales indican que no se trata de un caso sospechoso y que no existe amenaza alguna para la comunidad, según lo informado por Patch.com.

Hasta el momento, no ha sido posible determinar ni la fecha ni la causa exacta de la muerte de la víctima. A las 4:52 p.m. del martes, la División de Patrulla de la Policía de Howell Township respondió a un llamado de emergencia en el centro comercial, donde alguien había reportado un olor fuerte y desagradable que emanaba de un vehículo.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con la escalofriante escena: una persona fallecida en la parte trasera de una camioneta Chrysler Pacifica de color azul, tal como detalló Daily Voice. Hasta que la Oficina del Médico Forense del condado Middlesex no emita su informe, no podremos conocer con certeza la causa y el momento exacto del fallecimiento.

Este trágico incidente evoca un suceso similar ocurrido a principios de este mes, cuando se descubrió el cuerpo sin vida de un joven con una herida de bala aparentemente autoinfligida en un vehículo estacionado en la elegante Park Avenue de Midtown Manhattan (NYC). Cabe destacar que el automóvil tenía placas de Pensilvania.

Asimismo, en 2018, se dio a conocer una historia igualmente sorprendente: un hombre permaneció sin vida dentro de un vehículo en East Village (NYC) durante una semana, sin que nadie notara su ausencia.