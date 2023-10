Joven que "desapareció" en crucero estaba en libertad condicional por agresión

Un inquietante incidente ocurrió en un crucero de Carnival, donde un pasajero desapareció en circunstancias misteriosas durante unas vacaciones en familia. La situación se torna aún más compleja al revelarse que el individuo, identificado como Kevin McGrath, de 26 años, tenía restricciones para embarcar en el crucero debido a su situación legal.

McGrath estaba a bordo del Carnival Conquest celebrando el 60º cumpleaños de su padre cuando su ausencia se hizo evidente durante el desayuno. El barco se dirigía de regreso a Puerto Miami después de un crucero de fin de semana largo en el Día del Trabajo a las Bahamas. Las cámaras a bordo y el sistema de detección de caídas al mar no arrojaron señales de que hubiera caído al agua, lo que ha envuelto su desaparición en un velo de misterio tras la cancelación de la búsqueda por parte de la Guardia Costera.

Se ha descubierto que McGrath se declaró culpable de agresión agravada en Tennessee en septiembre de 2022 y fue condenado a seis años de libertad condicional supervisada. Su esposa había denunciado que la amenazó de muerte a ella y a sus hijos, lo que quedó registrado en documentos legales, informó TMZ.

A pesar de vivir con sus padres en Florida, a McGrath se le concedió permiso para mudarse desde Tennessee, pero sus oficiales de libertad condicional afirman que nunca obtuvo autorización para realizar un crucero. La oficina de libertad condicional, que solo se enteró de su presencia a bordo del Conquest cuando los medios informaron sobre su desaparición, también señaló que el individuo tiene una deuda pendiente de US$ 241.20 en tarifas de libertad condicional.

McGrath estaba acompañado por un numeroso grupo de familiares durante el crucero de tres días. Según su hermana Danielle McGrath, fue visto por última vez por su hermano Andre alrededor de las 2:00 a. m. del 3 de septiembre, y su tarjeta de acceso se utilizó para ingresar a su habitación aproximadamente a las 3:30 a.m. A pesar de la búsqueda y la preocupación de la familia, Kevin McGrath sigue desaparecido en circunstancias desconcertantes.

Este incidente se produce una semana después de que un estudiante universitario, Sigmund Ropich, de 19 años, cayera por la borda del barco de crucero más grande del mundo, el Royal Caribbean's Wonder of the Seas, frente a las costas de Cuba. Lamentablemente, Ropich nunca fue encontrado.