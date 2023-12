Niña de EE.UU. sorprende con su recuperación tras nacer sin ojos y extirparle la mitad del cerebro

Un bebé "milagro" que nació sin ojos y le quitaron la mitad de su cerebro sorprende a los médicos alcanzando todos sus hitos de desarrollo.

Harlym Carter, de 5 meses, tiene anoftalmia, un trastorno raro en el que un bebé nace sin uno o ambos ojos.

"Los médicos están extremadamente sorprendidos por cómo lo está haciendo", dijo la mamá Allyanna Carter, de 19 años, a SWNS.

"Me dijeron que nunca podría caminar ni hablar, pero casi está gateando, aunque no puede usar el lado derecho de su cuerpo. Es la mejor bebé y muy habladora", expresó Carter.

La madre de Salisbury, Carolina del Norte, descubrió que estaba embarazada en noviembre de 2022 y no tuvo complicaciones.

Harlym parecía "perfectamente sana" en su ecografía de rutina a las 20 semanas, señaló Carter.

No fue hasta que Carter dio a luz el 22 de julio que se enteró de que algo estaba mal.

Los médicos llevaron inmediatamente a Harlym para limpiarla, y llevaron a la mamá de Carter, Kacie, de 40 años, a un lado.

Le dijeron que había una posibilidad de que Harlym hubiera nacido sin ojos y estaban tratando de discernir si su cara estaba realmente hinchada.

Kacie le dijo que Harlym se sometería a una tomografía computarizada al día siguiente y ella tuvo que comunicarle la impactante noticia a su hija.

"No estaba prestando atención a lo que los médicos le decían a mi mamá", recordó Carter. "Simplemente estaba sosteniendo a Harlym, teniendo tiempo de calidad con mi bebé".

Luego, a los 1 día de edad, Harlym tuvo una convulsión. La tomografía confirmó que había nacido sin ojos.

"Estaba absolutamente destrozada. Estaba pensando en cómo nunca sería vista como regular", lamentó Carter.

"Fue muy difícil para mí, pero cuando la transfirieron de nuevo a la UCIN, me dijeron que tenía muchas otras condiciones, y pensé, 'la amaré de todos modos'", agregó.

A Harlym le diagnosticaron galactosemia, la incapacidad para convertir los azúcares de la leche en glucosa, y tiene que ser alimentada a través de un tubo, informa SWNS.

También tiene atresia coanal, donde las vías nasales están bloqueadas por hueso o tejido.

"Al principio, asumí automáticamente que sus condiciones tenían algo que ver conmigo. Cualquier mamá se va a culpar a sí misma", dijo Carter. "Pero los médicos me dijeron que no había una razón clara por la cual ella nació con tantas condiciones, simplemente son genéticas".

Los médicos también descubrieron que el lado izquierdo del cerebro de Harlym estaba subdesarrollado después de que tuviera varias convulsiones.

Se sometió a una hemisferectomía en agosto para desconectar el lado izquierdo de su cerebro del derecho.

La cirugía dejó con debilidad permanente en el lado derecho de su cuerpo.

"Los médicos me decían constantemente que pensara en la calidad de vida de Harlym, pero no quería desconectarla", recordó Carter. "Dijeron que no podría hablar ni caminar, usar el lado derecho de su cuerpo, y que tendría un retraso global".

Pero las cosas van mejor de lo esperado para Harlym.

Carter dice que casi está gateando y puede sentarse erguida, sostener la cabeza, balbucear y beber de un biberón.

"Copia todo lo que hago, como hacer burbujas con la lengua o silbar. Es una buena señal; los médicos no pensaban que tendría algún tipo de actividad cerebral", dijo Carter.

"Sobre todo, es muy feliz", entusiasmó. "Ama a todo el mundo, se ríe de todo, y le encanta que la sostengan".

En el futuro, Carter tiene como objetivo inscribir a Harlym en una escuela convencional cuando sea lo suficientemente mayor.

También está tratando de no estresarse por las experiencias que Harlym se está perdiendo.

"Fuimos a ver las luces de Navidad el otro día, pero ella no puede verlas y disfrutarlas", dijo Carter. "Solo seguía pensando en todas las cosas de las que se va a perder".