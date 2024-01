Hombre fue asesinado en el metro de NY tras intervenir en una disputa por música alta

Un hombre de Brooklyn fue asesinado a tiros el domingo por la noche mientras intentaba detener una pelea, según la familia en duelo, que describe a Richard Henderson, de 45 años, como un hombre que "siempre buscaba la paz".

Henderson, residente de Crown Heights, al parecer intervino en una disputa por música a alto volumen entre su agresor y otro hombre antes de recibir dos disparos, uno en la espalda y otro en el hombro, en un tren 3 con destino a Manhattan alrededor de las 8:15 p.m., según la policía y fuentes.

"Es un buen hombre", dijo su esposa, Jakeba Dockery, a The Post el lunes. "No se lo merecía. En absoluto".

Los miembros destrozados de la familia se reunieron en la casa de los suegros de Henderson en Brooklyn, describiendo al padre de tres hijos y abuelo de dos niñas pequeñas como alguien que amaba ayudar a los demás y siempre ponía a su familia primero.

El hermano mayor de la víctima, Jermaine Henderson, dijo a The Post que su hermano se quitaría la camisa de la espalda si pensaba que ayudaría a los demás.

"Él murió ayudando a alguien", dijo Jermaine. "¡Eso es él! Siempre intervenía, siempre buscaba la paz".

"Esto es lo que hizo toda su vida: ayudar a la gente", continuó Jermaine. "Estamos desconcertados. Estaba camino a casa con su familia".

Richard era un fanático acérrimo de los Philadelphia Eagles, según su familia. Y aunque su equipo no jugaba hasta la noche del lunes, quería ver un buen juego con sus amigos.

Anthony Williams dijo que estaba con Henderson cuando regresaban de la casa de otro amigo después de ver a los Green Bay Packers vencer a los Dallas Cowboys, y que estaba con la víctima cuando lo dispararon.

"No estábamos haciendo nada a ese hombre", dijo Williams a The Post, refiriéndose al tirador. "No dijimos nada".

"El [tirador] subió al tren con altavoces reproduciendo música", continuó. "Le disparó a Richie. Intentó dispararme en la cabeza, pero me agaché y salió por las dos puertas oscilantes en Rockaway Parkway. Lo dejé ir, porque casi me alcanza en la cabeza".

Williams dijo que se quedó con su amigo mortalmente herido. Pero cuando llegaron los policías, ya era demasiado tarde.

"Richie perdió mucha sangre", dijo Williams. "Fue mucho".

Henderson trabajó como guardia de cruce en una escuela privada en el Upper West Side durante más de una década, según su familia.

El trabajo encajaba con su personalidad de ayudar a cualquiera, dijeron sus parientes.

"Solo quería asegurarse de que las personas estuvieran bien a su alrededor, sin conmociones, sin peleas, sin problemas", dijo su hijo mayor, Richard Jr., de 25 años, a The Post.

"Era un hombre pacífico", continuó su hijo. "Nunca hubo problemas entre él y nadie, lo mataron porque estaba tratando de hacer [paz]".

Richard Jr. rompió a llorar cuando vio la historia de su papá en The Post, que incluía una foto de él y sus padres después de su graduación.

"Todos aquí están atónitos", dijo. "Todavía estamos tratando de creer que esto es real".

Jermaine agregó: "Mi hermano era un buen hombre; ponía a la familia por encima de todo".

Aparentemente, Henderson intentó calmar una discusión entre otros dos pasajeros del metro sobre el volumen de la música, según fuentes policiales.

No se han realizado arrestos.

Estudiantes y asociados de Avenues The World School, la escuela privada donde Henderson trabajaba como guardia de cruce, lanzaron una campaña de GoFundMe para la querida familia del empleado fallecido el lunes por la noche.

"La vida de Richard fue un mosaico de desinterés y dedicación", escribieron en la descripción de la página verificada de la campaña de recaudación de fondos. "Durante más de una década, se desempeñó como guardia de cruce, guiando vidas jóvenes de manera segura, un papel que reflejaba su deseo innato de proteger y cuidar a quienes lo rodeaban".

El GoFundMe recaudó más de 12,000 dólares para la familia de Henderson en las primeras cuatro horas en línea, mientras que antiguos y actuales estudiantes compartieron recuerdos del relajado guardia de cruce con el "corazón más grande y hermoso" en los comentarios.

"Buen chico, siempre los buenos son los que mueren", dijo un vecino de Henderson, agregando que la esposa de la víctima estuvo en el hospital y con el médico forense toda la noche. "Son una buena familia, buena gente. Desgraciado".

Williams, amigo de Henderson, estaba enojado el lunes por la tarde.

"Richie fue uno de mis mejores amigos", dijo. "Estábamos en lo nuestro. No molestamos a nadie. No cometimos ningún crimen. No hicimos disparos. Nada. Estábamos en lo nuestro cuando un animal loco subió al tren y quiso meternos en problemas sin motivo alguno.

"Mi amigo fue disparado en el tren sin motivo alguno".