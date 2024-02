Permanecer soltera, el consejo para una larga vida de una mujer centenaria de EE.UU.

Una mujer de Maryland celebró su cumpleaños número 109 jugando al bingo con sus amigos, quienes aseguraron que el secreto de la centenaria para una vida larga es permanecer soltera durante las últimas tres décadas.

Jennie Libertini celebró otro cumpleaños el 5 de febrero en Little Sisters of the Poor en St. Martin's Home en Catonsville y muchos querían saber sus secretos para una vida larga.

"Ella ha estado sin un hombre, se divorció hace unos 30 años, así que sin estrés", dijo la amiga y residente Peggy Bocklage a CBS News.

Sin ningún hombre para molestarla, la centenaria no tenía nada de qué preocuparse además de jugar algunas rondas de bingo en su gran día.

"Cuando le preguntaron qué quería hacer para su cumpleaños, dijo que quería tener una fiesta de cumpleaños de bingo", dijo Marcy Shea-Frank, directora de desarrollo del centro, a People. Un grupo de chicas de una escuela católica de la Ciudad de Baltimore también se unió a Libertini y a los residentes del hogar para celebrar su gran cumpleaños.

"A ella simplemente le encantó", dijo Shea-Frank a la revista.

Libertini nació de inmigrantes sicilianos en 1915 y tuvo tres hermanos, según el hogar.

La centenaria se casaría y se convertiría en una de las primeras mujeres contratadas para trabajar por la Administración del Seguro Social, según la revista.

También tuvo un hijo llamado Michael, quien fue su cuidador hasta su muerte a los 83 años. Después de eso, fue a vivir con un amigo pero eventualmente se mudó al hogar a la edad de 105 años.

Desde que llegó al hogar, Libertini, quien ya no habla mucho, se encargó de asegurarse de que otros residentes estuvieran comiendo e incluso les daba comida de su plato, dijo Shea-Frank.

Libertini recientemente sufrió una mala caída, lo que la llevó a quedar en silla de ruedas. Después de su lesión, "dejó de comunicarse", dijo Shea-Frank.

Sin embargo, eso no le impide unirse a su actividad favorita: el bingo.

"Cuando se trata de Bingo, ella está aquí", dijo su amiga Julie Snyder a CBS News. "Ella es la Reina del Bingo". Aunque Libertini tiene dificultades para escuchar los números que se llaman, alguien se sienta con ella para ayudarla a jugar, dijo Bocklage al medio de noticias.

"Ella mira el tablero, ve los números y gana", dijo Bocklage. "Es la cosita más dulce desde que llegó aquí". Libertini es conocida en el hogar por ser una persona "muy cariñosa" que es "extremadamente dulce" y "simplemente feliz".

"Incluso en la condición en la que está ahora, todo lo que hace es sonreír y asentir con la cabeza", dijo la directora.

"Vengo cada año porque ella es simplemente una inspiración para mí", dijo Snyder a CBS News.