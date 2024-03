Edificio en Harlem se enfrenta a una plaga de ratas

En una situación desesperada, veinticinco familias han iniciado una "huelga" de pago de alquiler para presionar a la corporación que posee los apartamentos a realizar reparaciones urgentes. Según rumores, los propietarios están al borde de la quiebra.

Lamentablemente, esta no es una situación única. Es un problema generalizado que afecta a toda la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la comunidad de un edificio en Harlem, específicamente en la calle 103 número 118, ha decidido pasar de las quejas a la acción legal este jueves debido a las condiciones deplorables en las que viven.

Lisbeth Hoyos, una residente mexicana que ha vivido en el edificio durante 38 años, expresó su indignación: "Las ratas salen por el inodoro. Este edificio está en condiciones terribles. Está plagado de roedores. Tenemos graves problemas de fontanería. Es un desastre. Hemos intentado comunicarnos con el propietario durante años y nos ignora. Por eso, hemos tenido que unir fuerzas y actuar".

Con el respaldo legal de la Sociedad de Ayuda Legal y la Defensoría del Pueblo, estas familias presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Nueva York contra la corporación Emerald Equities Group, una de las peores propietarias de la Gran Manzana, que ya enfrenta otras demandas de inquilinos. El objetivo es obligar a esta corporación a realizar reparaciones estructurales mínimas.

"No queremos que ocurra lo mismo que en el edificio del Bronx que se derrumbó por falta de mantenimiento", advirtió Lisbeth.

Además de la demanda legal, los residentes afectados han comenzado una huelga de pago de alquiler.

El abogado Sebastian Pérez de Legal Aid, quien presentó la demanda, explicó que los inquilinos tienen derecho a negarse a pagar el alquiler si no se realizan reparaciones básicas en un plazo de seis meses. "Estamos iniciando este proceso legal para obligar a los propietarios a realizar las reparaciones necesarias y para reclamar los depósitos de aquellos inquilinos que han abandonado el edificio y no han recibido su reembolso", dijo el abogado.

Luisa Aragón, otra residente del edificio, ha tenido que lidiar con problemas de moho y roedores, además de filtraciones en su lavaplatos que no han sido reparadas. "No es justo. Llevamos muchos años así y no obtenemos ninguna respuesta. Somos buenos inquilinos, gente trabajadora que no merece vivir en estas condiciones", declaró Luisa.

Según un informe de The Real Deal, una revista especializada en el mercado inmobiliario, publicado a finales de 2023, los fundadores de Emerald Equity Group compraron numerosos edificios con alquileres estabilizados con la intención de eliminar las regulaciones y cobrar alquileres más altos.

Sin embargo, una legislación de 2019 puso fin a esta estrategia, lo que llevó a las propiedades de Emerald a enfrentar ejecuciones hipotecarias y, eventualmente, la quiebra en 2020. Tres años después, la mayoría de sus propiedades están en números rojos, según la investigación.

El flujo de efectivo de estas propiedades se ha visto afectado por el aumento de los gastos y el impago de alquileres por parte de los inquilinos, según administradores de préstamos. Muchos propietarios están luchando para encontrar compradores y algunos enfrentan ejecuciones hipotecarias. Los expertos en la industria inmobiliaria no ven indicios de que la situación mejore en el corto plazo.