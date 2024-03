Aseguran que sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann tenía un "refugio de violación"

El sospechoso del caso Madeleine McCann presuntamente tenía un espeluznante 'refugio de violación' donde ataba a las víctimas y filmaba sus ataques.

Christian Brueckner, quien no ha sido acusado en relación con la desaparición de McCann en 2007, compareció en el tribunal por su último juicio por violación, donde su examigo Manfred Seyferth testificó que vio al sospechoso violar a una adolescente en la habitación mientras estaba atada a un poste, informó The Sun.

La pequeña habitación, mostrada en fotos del tribunal, contenía elementos cotidianos como un sofá, una mesa de centro y algunos muebles más, junto con un gran poste en el medio de la habitación.

Seyferth cree que el alemán se llevó a la niña de 3 años Madeleine de su habitación en el complejo turístico Praia da Luz de Portugal, afirmando que el "psicópata malvado" estaba obsesionado con las niñas jóvenes.

Vio a una niña pequeña en uno de los videos filmados en el refugio. "Siempre tenía una novia joven con él y creo que es fácilmente capaz de llevarse a una niña pequeña", dijo al tribunal, según informó The Sun.

"Por eso creo que puede tener algo que ver con Maddie. Entró y la vio y como le gustan las niñas jóvenes, tiene muchas condenas, se la llevó".

Brueckner está cumpliendo una condena de 7 años en Alemania por violar a una turista estadounidense de edad avanzada en Algarve, Portugal, a aproximadamente una hora del complejo turístico del sur de Portugal donde desapareció Madeline.

Seyferth dijo que vio un video filmado en 2006 que mostraba a Brueckner, de 47 años, abusar de una mujer joven, según The Sun.

"Vi a Brueckner directamente en la cara en uno de los videos. Y pude decir que era él por su voz en el otro video", le dijo al tribunal.

"Y luego había una segunda persona, una chica, en la casa de Brueckner", agregó.

"Ella estaba atada a un poste y Brueckner estaba bailando a su alrededor. La obligó a realizar un acto sexual con él, luego, cuando no se sintió bien, dijo: 'Estás arruinando mi alfombra'".

Seyferth testificó que otro amigo, identificado como Helge Busching, a quien Brueckner supuestamente le dijo que McCann "ni siquiera gritaba", irrumpió en la casa del hombre de 47 años en Praia da Luz, cerca del complejo donde se vio por última vez a Madeleine, y robó la cámara.

"No estaba allí cuando Helge tomó la cámara. No estaba en la casa, así que no estoy seguro de qué habitación la sacó", dijo.

"Helge me mostró la cinta. Vino con una cámara, un modelo antiguo, un tipo grande".

Después de ver la cinta, le dijo a su amigo que "tirara la maldita cosa". Apartó de su mente las imágenes de la cámara hasta que Scotland Yard lo rastreó en Grecia y estuvo allí durante tres días, aunque intentó enviarlos lejos.

Sin embargo, Seyferth no llegaría lejos porque cuando fue al consulado alemán para obtener un nuevo pasaporte, fue confrontado por la BKA, el equivalente al FBI de Alemania, según The Sun.

El disco de la cámara ha sido entregado al equipo de Brueckner.

Los fiscales lo descubrieron en 2020, pero se negaron a entregarlo durante años, ahora el equipo legal de Brueckner está luchando para mantener las imágenes del disco fuera del juicio. Seyferth también reveló que Brueckner vivía cerca del complejo donde se alojaba McCann con sus padres. Dijo que su amigo desapareció durante meses después de la desaparición de McCann.

También dijo que Bruckner a menudo entraba en casas y era conocido como "El Escalador", porque era capaz de escalar fácilmente dos o tres pisos.

"Era un experto en entrar en apartamentos y habitaciones de hotel", dijo al tribunal, según The Sun.

"Christian era atlético y era fuerte. Lo vi muchas veces subir a apartamentos de primero y segundo piso y entrar". El sospechoso enfrenta hasta 15 años en su juicio actual por cargos de violación.

Se le acusa de agredir sexualmente a Hazel Behan a punta de cuchillo mientras la ataba a una mesa y la azotaba.

También se le acusa de atar a una adolescente a un poste en el mismo complejo donde se hospedaron los McCann y obligarla a realizar un acto sexual, informó The Sun.

Brueckner también ha sido acusado de agarrar la muñeca de un niño en una playa, solo semanas antes de que McCann desapareciera.