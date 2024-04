Hombre que atacó a un discapacitado en un elevador podría evitar la cárcel

El trabajador de la construcción que golpeó brutalmente a un hombre discapacitado en el elevador de un edificio en Manhattan está atribuyendo el ataque a su diabetes, y podría evitar la cárcel bajo un acuerdo de culpabilidad.

Andrew Caban, de 49 años, afirmó que estaba sufriendo un episodio hipoglucémico cuando golpeó a Richard Regen, de 61 años, el 2 de febrero de 2023, mientras la víctima se dirigía a rehabilitación por un derrame cerebral sufrido dos años antes.

"Hago frente a la diabetes desde hace mucho tiempo, desde muy joven. He tenido episodios hipoglucémicos anteriormente, y lamento mucho que esto haya ocurrido", dijo Caban en la Corte Criminal de Manhattan el lunes. "Fui imprudente. No había intenciones en absoluto; no tenía la intención de lastimarlo".

Hablando con los medios después de la audiencia, la esposa de Regen desestimó la excusa como un ejemplo de la "defensa Twinkie" y dijo que su esposo también tiene diabetes y nunca ha actuado de la manera en que lo hizo Caban en el elevador del edificio de la calle 23 oeste de la pareja.

El ataque fue capturado por las cámaras de vigilancia del edificio, mostrando a Caban propinando un golpe brutal y luego saliendo del elevador con calma, dejando a Regen inconsciente en el suelo del elevador.

Caban, quien podría haber enfrentado hasta un año de cárcel, se declaró culpable de asalto imprudente en tercer grado, un delito menor, como parte de un acuerdo con la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan que podría permitirle salir con solo un pequeño castigo.

"Es padre de una hija. Está sinceramente arrepentido por lo que hizo y esta es su primera infracción penal", dijo el fiscal adjunto Daniel Robinson al juez Michael Gaffney cuando fue interrogado sobre la oferta.

El abogado defensor Effie Blassberger afirmó que Caban sufrió un "episodio hipoglucémico bien documentado" y que el audaz ataque nunca habría ocurrido si su diabetes hubiera estado bajo control durante el encuentro en el elevador de la calle 23 oeste.

Mientras emitía la disculpa a medias, Caban afirmó que su vida "cambió tanto como la del Sr. Regen", lo que provocó burlas y risas sorprendidas de los familiares de la víctima, que estaban en la galería.

"Es un actor muy bueno", bromeó uno de los familiares de Regen, poco antes de que Caban afirmara que no "recuerda completamente" lo que sucedió durante el ataque debido a su "condición".

Regan también estaba en la corte, y su esposa, Lili Regen, pronunció una declaración de impacto en su nombre.

"Mi esposo ha perdido por completo su independencia, sus habilidades cognitivas, la estabilidad de su salud para siempre por el daño permanente causado por un puño humano aplastando su cráneo en su cerebro", dijo ella.

"El shock y las repercusiones permanecen constantemente y nunca desaparecerán".

Lili Regen dijo a los medios fuera de la sala del tribunal que su esposo, ex periodista y guionista, ha sufrido repetidos ataques epilépticos y ha sido hospitalizado cuatro veces, incluida una estadía de 30 días, desde el ataque.

Calificó la excusa de la diabetes de Caban como una "defensa Twinkie", un término burlón para una defensa legal cuestionable.

Expertos legales dijeron a los medios que es común que se argumenten defensas aparentemente dudosas en el tribunal, y a veces resultan ser legítimas.

"En este caso, la gente no debería apresurarse a decir que su razón alegada para lanzar el puñetazo... su estado mental y estar en un estado alterado, incluso por un corto tiempo, no es legítimo y se basa en principios científicos aceptados", dijo Robert Gottlieb, un abogado que ha trabajado durante décadas en tribunales estatales y federales.