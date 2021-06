$!Periodistas piden justicia tras “persecución” de expresidente en Ecuador

Periodistas pidieron este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condene al Estado ecuatoriano por la supuesta “persecución” de la que fueron víctimas desde 2011 por el entonces presidente del país, Rafael Correa, que derivó en una condena penal y civil.

El caso se refiere a una condena penal de 3 años privativa de libertad y una sanción civil por 30 millones de dólares contra el periodista Emilio Palacio Urrutia y los directivos del diario El Universo, Carlos Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, a raíz de la publicación en febrero de 2011 de un artículo de opinión sobre una crisis política que vivió el país en septiembre de 2010.

“Espero justicia, que la Corte vea que a mí me destruyeron la vida. Tuvimos problemas médicos que no podíamos atender, el daño físico, psicológico para mí, mis hijos y mi esposa. Si no hubiese sido por mi esposa yo no hubiese sobrevivido”, declaró Palacio en el inicio de la audiencia de dos días ante la CorteIDH que comenzó este lunes.

El periodista recordó que escribió un artículo de opinión en el que describió al Gobierno de Correa como una dictadura y en el que le advertía que en lugar de indultar a los responsables de un levantamiento policial, era mejor darles una amnistía.

Palacio dijo que debido a ese artículo se intensificó una “persecución” y ataques verbales públicos de Correa hacia él y el medio de comunicación, lo que le obligó a irse al exilio en Estados Unidos.

“Me estaba enfrentando al ciudadano Correa, al presidente y a todo el aparato del Estado centralizado en una sola persona. Era una lucha completamente desigual”, expresó.

En un proceso penal, el periodista y el medio fueron condenados por el delito de “injurias calumniosas graves contra la autoridad”.

Aunque posteriormente la ejecución de la sentencia fue anulada, los afectados dicen que sigue apareciendo en los registros oficiales del Poder Judicial.

Por su parte, el subdirector de El Universo, César Pérez Barriga, relató los ataques verbales del expresidente hacia los periodistas y su diario.

Pérez pidió a los jueces de la Corte Interamericana que emitan un fallo que ordene al Estado borrar de cualquier registro público la sentencia contra los periodistas y el medio y que 'se haga justicia'.

“Que profundice y siente jurisprudencia no solo para Ecuador, si no en la región, a favor del libre ejercicio de la libertad de expresión, que disuada a cualquier gobernante autoritario que intente callar a la prensa para que no denuncie los abusos que se puedan cometer contra las libertades”, manifestó Pérez.

En la audiencia participó el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien afirmó que en este caso el Estado violó el derecho a libertad de pensamiento y opinión del periodista y los directivos de El Universo, así como las garantías judiciales, pues el proceso estuvo lleno de “irregularidades”.

Vaca denunció una ambigüedad y amplitud de interpretación de los artículos del Código Penal con los que se emitió la condena y afirmó que “no existía interés social que justificara una severa sanción penal y civil”, la cual calificó como “innecesaria, desproporcionada, con efecto amedrentador y silenciador contra Palacio y la sociedad ecuatoriana”.

“La Corte tiene la posibilidad de consolidar su jurisprudencia sobre la prohibición de la utilización del derecho penal como respuesta ante la publicación de contenidos de alto interés público. La Corte también podrá profundizar en la incompatibilidad de las sanciones civiles con el derecho a la libertad de expresión y el efecto silenciador que pueden generar”, manifestó el relator.

La audiencia, que se lleva a cabo de manera virtual, concluirá el martes con los alegatos orales finales de las partes. EFE