$!¿Cómo de grande es la fortuna de Margot Robbie?

A sus 16 años Margot Robbie tenía tres trabajos para poder ayudar a su madre, una mujer soltera que se ocupaba de cuidar a tres hijos. La chica que tuvo que trabajar en Subway para solventar sus gastos universitarios, nunca se imaginó que sería una de las mujeres más reconocidas en el mundo y una de las actrices mejores pagas.

En su Australia natal Margot Robbie se desempeñó como actriz de pequeños papeles en películas nacionales, además de ser el rostro de muchos comerciales de productos de belleza.

No fue hasta el 2013 que conseguiría un papel en la cinta About Time, lo que la posicionaría en el plano internacional y le haría lograr su aparición en The Wolf Of Wall Street, donde interpretó a la esposa de Leonardo DiCaprio y por fin se metió de lleno en el corazón de los fanáticos.