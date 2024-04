El consumo de marihuana recreativa en Florida será sometido a voto en noviembre

La legalidad del consumo de marihuana recreativa en Florida quedará en manos de los votantes de este sureño estado, luego de que este lunes el Tribunal Supremo estatal despejara el camino para que la cuestión sea sometida a voto en las elecciones generales de noviembre próximo en EE.UU.

La máxima instancia judicial de este estado dio hoy luz verde al texto de la pregunta que figurará en la cartilla de votación, un desenlace que supone un revés para la fiscal general de Florida, Ashley Moody, quien había argumentado que la pregunta podría confundir a los votantes.

Moody había manifestado que el consumo de marihuana recreativa no está permitido a nivel federal y que de hecho este mismo tribunal se equivocó cuando autorizó el lenguaje de la pregunta sobre la marihuana medicinal, la cual los votantes de Florida aprobaron en 2016.

El Supremo floridano, no obstante, señaló que el texto de la pregunta sobre el cannabis recreativo no es engañoso, ya que recalca que no supone ninguna violación de la ley federal.

La pregunta propone una enmienda a la Constitución estatal para que se permita a las personas mayores de 21 años la posesión de hasta tres onzas de marihuana para consumo recreativo, y sin que signifique cargos criminales o civiles.

Requerirá de un mínimo del 60 % de votos favorables para que se convierta en ley, que de lograrlo será a los seis meses posteriores a la votación. En el caso de la marihuana medicinal, la iniciativa salió adelante con el 71 % de los votos.

"Hemos argumentado desde el principio que estas dos nuevas iniciativas constitucionales engañarán a los votantes. Sostenemos que educarlos será una batalla cuesta arriba. Sin embargo, respetamos las decisiones del tribunal", señaló Moody, tras el visto bueno del Supremo.

La corte aprobó también este lunes someter a voto la prohibición del aborto en este estado.

El grupo Smart & Safe Florida, que lideró la iniciativa en torno a la marihuana recreativa mostró su complacencia de que la Corte Suprema estuviera de acuerdo en que "el lenguaje electoral era claro y fallara correctamente a favor de permitir a los votantes la oportunidad de votar sobre esta importante iniciativa".

El grupo, que reunió hasta un millón de firmas para sustentar su pedido, contó con el apoyo financiero (hasta unos 40 millones de dólares) de la empresa Trulieve, el mayor operador de marihuana medicinal del estado y que dispone de más de un centenar de dispensarios.

La campaña contó con el apoyo del dúo de música country de Florida The Bellamy Brothers, que aplaudió la decisión que otorga a la gente "el derecho a votar para permitir que los adultos compren y consuman productos de cannabis de forma segura y legal".

"Mientras recorremos Estados Unidos, reconocemos que la mayoría de los estadounidenses ya disfrutan de este derecho en sus respectivos estados, y nos alegra ver que los floridanos pronto podrán tomar esta decisión por sí mismos en las urnas en noviembre", agregó el dúo en un comunicado.

Un total de 24 estados de EE.UU. permiten en la actualidad el uso recreativo de marihuana.

En Florida, desde enero de 2017 es legal el consumo de cannabis para el tratamiento de los dolores crónicos o enfermedades como el Parkinson, glaucoma o VIH/Sida, además de para tratar cuadros de ansiedad extrema o desórdenes de estrés postraumático.