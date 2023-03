Washington premia el humor del actor Adam Sandler

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/20/ap23079040036598-40816f0a.jpg

TodosImágenesMapsVideosNoticiasMásHerramientasCerca de 44,400,000 resultados (0.33 segundos) InglésEspañolMark Twain Prize recipient Adam Sandler is introduced at the start of the 24th Annual Mark Twain Prize for American Humor at the Kennedy Center for the Performing Arts on Sunday, March 19, 2023, in Washington. (AP Photo/Kevin Wolf)El ganador del Premio Mark Twain, Adam Sandler, es presentado al comienzo del 24º Premio Anual Mark Twain de Humor Estadounidense en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas el domingo 19 de marzo de 2023 en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf) (AP)