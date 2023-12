Las candentes fotos de las parejas de la temporada 3 de Bridgerton

La exitosa serie de Netflix, "Bridgerton", ha lanzado algunas fotos ardientes de la próxima Temporada 3, pero no son de la pareja esperada que tomará el centro del escenario esta temporada.

En una serie de nuevas imágenes del drama de época, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y su esposa, Kate (Simone Ashley), comparten un momento cargado mientras se abrazan.

Aunque la pareja no será el foco de la Temporada 3, ya que la serie se centrará en Colin Bridgerton (Luke Newton, 30) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 36), eso no impide que la pareja de la Temporada 2 se robe un momento juntos.

Basada en una serie de novelas de romance histórico de Julia Quinn, cada temporada del notoriamente sensual drama histórico producido por Shonda Rhimes sigue a un miembro diferente de la familia Bridgerton mientras encuentra el amor en el Londres de la Regencia.

La Temporada 1 siguió a Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y al apuesto Simon Basset, también conocido como el Duque de Hastings (Rege-Jean Page); la Temporada 2 siguió a Anthony Bridgerton (Bailey) y Kate Sharma (Ashley), y la Temporada 3 seguirá a Colin Bridgerton (Newton) mientras encuentra el amor con Penelope Featherington (Coughlan).

Otras fotos nuevas de la próxima temporada muestran a Colin y Penelope parados juntos, sosteniendo una bebida en lo que parece ser un salón de baile; Anthony y su madre Violet (Ruth Gemmell), parados en una sala de estar mirando sorprendidos algo fuera de cámara, y Violet y sus otras hijas, que incluyen una primera vista al papel recastado de Francesca Bridgerton (interpretado ahora por Hannah Dodd, antes interpretado por Ruby Stokes).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/26/gcl-onlagaav6pq.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/26/gcmaoiubwaapoqy.jpg

La foto del momento candente de la pareja de la Temporada 2, Anthony y Kate, es especialmente notable porque la pareja de la Temporada 1 no compartió más escenas románticas después de que terminó esa temporada.

Page dejó la serie e incluso dijo a Variety que Netflix es "libre" de volver a lanzar el papel si lo desean.

También desmintió los rumores de que regresaría al programa después de publicar una foto en Instagram con su excompañero de reparto Jonathan Bailey, titulada "The boys are back in town". "No, no vuelvo al programa, por cierto, los periódicos inventaron eso. Pero tuvimos la mejor y más elegante reunión que he tenido en un tiempo, con un excelente café italiano y sol", escribió en junio de 2022.

Dynevor apareció brevemente en la Temporada 2, pero no estará en la Temporada 3.

"Estoy emocionada de ver como espectadora", dijo a ScreenRant en enero.

"He hecho lo que quería hacer con ese personaje y tuvo un gran desarrollo. Si me piden que regrese en el futuro, ¿quién sabe?", dijo a Variety.

Estas fotos indican que Anthony y Kate serán una parte más importante de la historia incluso después de concluir su propio romance, a diferencia de Daphne y Simon.

Los fanáticos que se decepcionaron por la falta de escenas de sexo en la Temporada 2 pueden estar aliviados de que eso no haya sido el final para Anthony y Kate.

"Kate y Anthony apenas están comenzando", dijo Ashley a Deadline en marzo de 2022.

"Bridgerton" ha sido renovada hasta la Temporada 4 y, según informes, es la serie en inglés más vista de Netflix.

La Temporada 3 de "Bridgerton" se lanzará en Netflix en dos partes, con los primeros cuatro episodios el 16 de mayo y los segundos cuatro episodios el 13 de junio.