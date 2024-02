Dominicanos en el exterior "molestos" con Acroarte por no apoyar talento local de la diáspora

Artistas, comunicadores y personalidades de otras áreas del arte en la diáspora dominicana en la ciudad de Nueva York mostraron preocupación tras no ser nominados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) a los Premios Soberanos 2024.

Según uno de los denunciantes, solo existen tres categorías para los dominicanos en el exterior: Actriz y actor destacado en el extranjero, Artista destacado en el extranjero y Comunicador destacado en el extranjero, donde siempre se nominan a las grandes cadenas y artistas con casas disqueras establecidas, olvidando el talento local.

Según fuentes, la filial de Acroarte en Nueva York tiene participación en las nominaciones.

"Queremos aclarar que entendemos la posición de Acroarte con relación a las diferentes categorías que existen para tomar en cuenta a los artistas y talentos en el exterior. Solo estamos hablando de Nueva York, pero también están pasando cosas similares en Miami, Puerto Rico y Europa, donde tenemos tantos talentos que están trabajando en favor del arte del país y proyectando el turismo de la República Dominicana en el mundo con su arte", agregó la fuente.

"Por ejemplo, en las nominaciones a los programas dominicanos y comunicadores en el exterior, solo salen los talentos de las grandes cadenas. ¿Y los locales que también son dominicanos qué? Lamentablemente, eso debe ser corregido", continuó la fuente.

"Bailemos" de Kalimete no fue nominado

"Señor Jesús, vengo ante tu presencia, Señor, a darte las gracias que no me nominaron a los Premios Soberanos. Gracias mi Dios que no me nominaron; porque de haber sido así, tendría que dar explicaciones a toda mi familia y a mis fanáticos de por qué estoy nominado sin habérmelo ganado o sin estar pegado, Jesús. Y tú no dejas que tus hijos pasen vergüenza, padre amado", dijo el intérprete en un vídeo.

"Gracias Señor, que, aunque mi tema permaneció por 25 semanas en el número uno en los chats de merengue, y ocho semanas en el chat general, y 21 semanas en el chat de Billboard, Señor, en el Top Ten. Número uno en Spotify por encima de Bad Bunny y Peso Pluma, y no me nominaron; yo te doy las gracias.

¡Uh, alabado sea Señor! El video se estrenó en 'Primer Impacto', hicimos el lanzamiento en 'Despierta América', ¿y no me nominaron? Yo te alabo y te doy las gracias Señor, porque solo tú sabes el camino que tienes trazado para cada uno, y sabes cuál es el momento perfecto para cada quién. Gracias Señor, gracias", dijo el artista en un video en sus redes sociales.

Los Premios Soberanos se celebrarán en una gala el 12 de marzo en el Teatro Nacional bajo la producción general de César Suárez Jr., con el copatrocinio de Banco de Reservas y Cervecería Nacional Dominicana, y serán transmitidos para el mercado de Estados Unidos por Univisión, la cadena hispana de mayor influencia.