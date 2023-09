Este era el trabajo soñado de la reina Isabel II de no haber sido reina

La difunta Reina Isabel falleció el año pasado a la edad de 96 años y sirvió en el trono británico durante siete décadas. Ahora, un año después de la muerte de la Reina, su viejo amigo Gyles Brandreth reveló cuál habría sido el trabajo que la soberana habría deseado si no hubiera sido la monarca.

Brandreth, de 74 años, reveló a Times Radio que la Reina habría deseado ser una imitadora cómica en una vida diferente, según express.co.uk. Su carrera soñada fue inspirada por el actor y comediante George Formby, quien visitó el Castillo de Windsor durante la Segunda Guerra Mundial.

El autor de "Elizabeth: Un Retrato Íntimo" afirmó con humor que a menudo ella cantaba su canción "When I'm Cleaning Windows" e incluso lo imitaba. "La Reina me dijo que si no hubiera sido Reina, le habría gustado ser una imitadora. Yo le pregunté: '¿En serio? ¿Qué puedes hacer?'", comentó Brandreth. "Y ella dijo: 'Puedo hacer a George Formby'. Y en ese momento, la Reina tomó un ukelele imaginario y me cantó 'When I'm Cleaning Windows'", dijo el escritor.

Además, mencionó que ella solía imitar a otros personajes, incluyendo animales y acentos regionales. Recordó: "Ella hacía a Frankie Dettori saltando de un caballo, el Concorde sobre el Castillo de Windsor. Todo en una sola conversación. Fue una conversación impresionante..."

El primer aniversario del fallecimiento de la Reina será el viernes 8 de septiembre. La familia real la conmemorará mientras descansan en su casa de vacaciones de verano en el Castillo de Balmoral en Escocia. El Rey Carlos reside en la residencia escocesa junto a su esposa, la Reina Camilla, su hermano el Príncipe Andrés, su hijo el Príncipe William, Kate Middleton, el Príncipe Eduardo y otros miembros de la Familia Real.

El experto en realeza Pelham Turner reveló recientemente a Fox News que Carlos, de 74 años, extendió una invitación al cuestionado Duque de York, de 63 años, después del lanzamiento del impactante documental de A&E, "Secrets of Prince Andrew". "Los clanes reales están descendiendo sobre Balmoral", reveló Turner. "Será interesante ver cuántas ramas de olivo crecen en los árboles reales". Turner también señaló que el Rey podría estar siendo comprensivo con su hermano debido a la batalla contra el cáncer de mama que enfrenta la ex esposa de Andrés, Sarah Ferguson.