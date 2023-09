Películas de misterio y enigma al estilo de Knives Out

El actor Daniel Craig en una escena Knives Out. ( FUENTE EXTERNA )

Si te gustan las cintas de misterio y que representen un reto interpretarlas, aquí hay cuatro títulos para que puedas disfrutar:

"Gone Girl" (2014):

Dirigida por David Fincher, esta película se centra en el misterio detrás de la desaparición de Amy Dunne (Rosamund Pike). Su esposo Nick (Ben Affleck) se convierte en el principal sospechoso, y a medida que la historia avanza, los secretos y las mentiras salen a la luz, dejando al espectador cuestionando la verdad y la identidad de los personajes.

"The Girl with the Dragon Tattoo" (2011):

Basada en la novela de Stieg Larsson, esta película presenta a Lisbeth Salander (Rooney Mara), una hacker con habilidades excepcionales, y Mikael Blomkvist (Daniel Craig), un periodista, mientras investigan la desaparición de una joven hace décadas. La búsqueda revela una red de secretos oscuros y conspiraciones, llevando a un final impactante.

"Murder on the Orient Express" (2017):

Esta adaptación de la famosa novela de Agatha Christie, dirigida por Kenneth Branagh, sigue al detective Hercule Poirot (Kenneth Branagh) mientras investiga un asesinato a bordo del lujoso tren Orient Express. Con una lista de sospechosos, cada uno con su propio motivo, Poirot debe descubrir al culpable en medio de giros ingeniosos.

"The Sixth Sense" (1999):

Dirigida por M. Night Shyamalan, esta película icónica presenta al psicólogo infantil Malcolm Crowe (Bruce Willis) mientras trata de ayudar a un niño (Haley Joel Osment) que dice ver y hablar con los muertos. Con un giro sorprendente que dejó a la audiencia en shock, "The Sixth Sense" es una emocionante experiencia de misterio y suspense.

Estas películas te sumergirán en enigmáticas tramas llenas de intriga y suspenso, manteniéndote pegado a la pantalla mientras intentas resolver los misterios junto a los personajes. ¡Prepárate para un emocionante viaje lleno de sorpresas!