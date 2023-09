¿Qué hacer si no te contestan los mensajes de WhatsApp?

El mundo de las relaciones a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp puede ser complicado y, en ocasiones, desafiante para nuestra salud mental. ¿Alguna vez has enviado un mensaje a alguien y no has recibido respuesta? ¿Te has sentido ansioso esperando una respuesta que nunca llega? ¿Te preguntas si el mensaje fue recibido o si algo salió mal? Estos sentimientos son comunes en la era de la comunicación digital, pero es esencial saber cómo manejarlos.

El llamado "ghosting", que implica la desaparición abrupta de una persona de tu vida sin explicación ni señales de vida, es una experiencia dolorosa que afecta a muchas personas. Aquí te ofrecemos algunas claves para identificar esta conducta, comprender por qué ocurre y cómo enfrentarla con consejos útiles.

No te obsesiones ni te agobies:

Lo primero es mantener la calma y evitar caer en la ansiedad o la impaciencia. No conoces la razón detrás de la falta de respuesta, y puede que la otra persona tenga motivos válidos que no tienen nada que ver contigo. No imagines escenarios negativos ni te preocupes en exceso. Evita enviar más mensajes o hacer llamadas insistentes, ya que esto puede resultar molesto o desesperado.

Ocúpate de otras actividades:

Distraerte y disfrutar de otras actividades que te gusten y te hagan sentir bien es fundamental. Puedes aprovechar el tiempo para hacer ejercicio, leer, ver una serie, salir con amigos, entre otras cosas. Al hacerlo, te alejas del teléfono y mejoras tu bienestar emocional.

Respeta su espacio y tiempo:

La falta de respuesta puede deberse a que la otra persona necesita tiempo para reflexionar, solucionar problemas personales o simplemente descansar. No la presiones ni exijas una respuesta inmediata. Muestra comprensión y apoyo, respetando su privacidad y libertad.

Comunicación clara y asertiva:

Cuando finalmente obtengas una respuesta, evita reproches o juicios sobre su silencio. Trata de comprender sus motivos y exprésale tus sentimientos de manera clara y asertiva. Comunica cómo te has sentido sin culpar ni atacar. Pregunta sobre su bienestar y lo que le ha sucedido para fomentar un diálogo sincero y constructivo.

Valora la calidad sobre la cantidad:

No te obsesiones con la frecuencia o rapidez de las respuestas, sino con el contenido y tono de los mensajes. Lo importante es que la otra persona demuestre interés, afecto y respeto hacia ti y vuestra relación. No te concentres en detalles técnicos como el doble 'check azul' o el estado "en línea", sino en la calidad de la comunicación y los sentimientos compartidos.

Enfrentar la falta de respuesta en WhatsApp requiere paciencia, comprensión y cuidado hacia uno mismo y hacia los demás. La comunicación abierta y respetuosa es clave para resolver malentendidos y mejorar las relaciones en la era digital.