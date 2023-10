Britney Spears asegura en sus memorias que Justin Timberlake le fue infiel

Britney Spears ha dejado a sus fans sorprendidos con revelaciones impactantes en sus memorias, "The Woman in Me". Primero, compartió la dolorosa experiencia de perder un bebé a los 19 años, y ahora, ha revelado la verdad detrás de su ruptura con el exmiembro de NSYNC, Justin Timberlake, y quién le fue infiel.

La historia de amor entre Britney Spears y Justin Timberlake comenzó en 1992 cuando eran jóvenes talentos en "The Mickey Mouse Club". Años después, se convirtieron en una de las parejas más emblemáticas del pop entre 1999 y 2002. Sin embargo, su separación fue un tema candente, ya que Britney se negó a hablar sobre lo que realmente había sucedido.

En ese mismo año, Timberlake lanzó su carrera en solitario y presentó la canción "Cry Me a River". La canción fue interpretada por muchos como una revelación de que Britney le había sido infiel, y esa habría sido la causa de su ruptura. Incluso el video musical de la canción presentaba a una mujer que se parecía mucho a la estrella del pop.

Britney Spears afirma que Justin Timberlake le fue Infiel

Aunque Britney Spears no menciona el nombre de la tercera persona involucrada en sus memorias, "The Woman in Me", sí insinúa que la mujer con la que Justin Timberlake le fue infiel está casada y tiene hijos en la actualidad. Esto ha llevado a los fanáticos a especular en las redes sociales que la tercera en discordia podría ser Nicole Appleton, la exintegrante de All Saints.

Britney dijo que Justin Timberlake le fue infiel con otra celebridad y al parecer es Nicole Appleton de All Saints. pic.twitter.com/hugULDIyBb — El Gosip (@el_gosip) October 18, 2023

Nicole Marie Appleton es una presentadora de televisión, actriz y ex cantante canadiense de música pop que formaba parte del grupo All Saints. Nicole tuvo una relación con Robbie Williams, de la cual quedó embarazada. Recientemente, en sus propias memorias, también reveló que fue presionada por su sello discográfico para abortar.

Según Daily Mail, en el año 2000, Justin Timberlake y Nicole Appleton fueron vistos juntos en Londres, regresando a su hotel después de una noche de fiesta, lo que generó rumores de un romance, a pesar de que Timberlake ya estaba saliendo con Britney en ese momento. La verdad detrás de esta infidelidad está dejando a los fanáticos de la pareja en shock y ansiosos por conocer más detalles cuando las memorias de Britney Spears se lancen oficialmente el 24 de octubre.

Spear también confesó que durante su relación con Timberlake se sometió a un aborto en juventud tras quedar tras quedar embarazada del cantante, quien a diferencia de ella decía no estar listo para tener hijos.