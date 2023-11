Esta serie de superhéroes es la más vista en HBO Max

Las preferencias televisivas pueden variar significativamente de un país a otro, y HBO Max no es una excepción. Lo que realmente destaca en la plataforma de streaming es la serie más vista, y lo sorprendente es que se trata de un programa que ha concluido pero que mantiene un atractivo duradero. Además, pertenece al género de superhéroes, que sigue siendo fuerte en la actualidad.

La serie en cuestión es una creación de Greg Berlanti, Marc Guggenheim y Andrew Kreisberg, basada en un personaje de DC Comics. Esta producción no solo marcó el final de la serie en sí, sino que también sirvió como punto de partida para un universo completo de programas interconectados, incluyendo The Flash, Supergirl y DC Legends of Tomorrow.

¿La serie en cuestión? Como ya habrás adivinado, se trata de "Arrow". De manera sorprendente, incluso después de su final, se ha convertido en la serie más vista en HBO Max, superando a gigantes como Friends, Family Secrets y 30 Monedas. Estos datos son recopilados por la web especializada Flix Patrol.

"Arrow" recibió una acogida positiva por parte de los críticos, obteniendo un 86 % de aprobación en Rotten Tomatoes. Aunque el público fue un poco menos entusiasta con un 63 %, la serie logró una sólida puntuación de 7.5 sobre 10 en IMDb. Nada mal para una serie que ya ha concluido.

El Elenco de Arrow

Stephen Amell como Oliver Queen

Katie Cassidy como Laurel Lance

David Ramsey como John Diggle

Susana Thompson como Moira Queen

Paul Blackthrone como Quentin Lance

Willa Holland como Thea Queen

Colton Haynes como Roy Harper

Manu Bennett como Slade Wilson

"Arrow" continúa siendo una opción popular en HBO Max, demostrando que las historias de superhéroes tienen un atractivo duradero incluso después de su emisión original.

Sinópsis de Arrow:

Después de muchos años en una vida protegida de niño rico, Oliver Queen queda varado en una isla después de que el yate de su padre se estrella y debe aprender a sobrevivir por su cuenta. Cinco años más tarde lo encuentran vivo y sano después de que se suponía que estaba muerto. Tras regresar a su ciudad natal de Starling City, comienza su cruzada para deshacerse de villanos desagradables, traficantes de drogas, jefes de la mafia y criminales convirtiéndose en un justiciero que dispara precisas flechas.