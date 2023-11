Cinco comedias clásicas en HBO Max

En el vasto universo de HBO Max, la risa se convierte en el ingrediente esencial con una selección de comedias que no puedes perderte. La industria cinematográfica de Hollywood ha brindado al público momentos inolvidables de diversión, y en este comienzo de noviembre, queremos destacar cinco títulos clásicos que seguramente te harán reír a carcajadas.

Reconociendo la importancia de la comedia para el bienestar y el entretenimiento, HBO Max ha reunido joyas cinematográficas que resisten el paso del tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de cerrar el año que con risas contagiosas y personajes inolvidables?

Al Diablo con el Diablo

Dirigida por Harold Ramis y protagonizada por Brendan Fraser, Elizabeth Hurley y Frances O´Connor.

Sinopsis: "Elliot es un asesor informático lleno de buenas intenciones, pero un auténtico desastre a la hora de hacer amigos, que cae perdidamente enamorado de Alison, una compañera de trabajo que ni siquiera sabe que él existe. Desesperado por conquistarla, vende su alma al Diablo a cambio de siete deseos".

Adivina con Quién Salgo

Dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Sean William Scott, Billy Bob Thornton y Susan Sarandon.

Sinopsis: "Para los estudiantes de la escuela media de Forest Meadow, la clase de educación física no es nada divertida, sino más bien algo así como un ejercicio de humillación mental y física administrada por el Sr. Woodcock, quien es duro como una piedra. Para John Farley, los dolorosos recuerdos de estar en la clase del Sr. Woodcock han sido sustituidos por una gran autoestima adquirida tras convertirse en un escritor aclamado. John vuelve a casa para sorprender a su madre, Beverly, que se ha enamorado del Sr. Woodcock".

Abajo el Amor

Dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Renée Zellweger y Ewan McGregor.

Sinopsis: "Barbara Novak es una joven escritora feminista cuyo primer libro, titulado precisamente Abajo el Amor, se ha convertido en un modelo que siguen las mujeres de todo el mundo. El libro parte de un principio: las mujeres pueden disfrutar del sexo sin que el amor sea un obstáculo. Convencido de que Novak es un fraude y de que, en el fondo desea lo que cualquier mujer, el reportero estrella de una revista de caballeros intenta desenmascararla, haciendo que se enamore de él, para lo cual adopta la tímida personalidad del astronauta Zip Martin".

17 Otra Vez

Dirigida por Burr Steers y protagonizada por Matthew Perry, Zac Efron y Leslie Mann.

"A los 35 años, la vida de Mike no ha ido por el camino del éxito que todos preveían cuando en el instituto era la estrella del equipo de baloncesto y el que ligaba con las chicas más guapas. Después de 18 años vendiendo productos farmacéuticos no ha conseguido ascender en el trabajo, no tiene buena relación con sus dos hijos y se acaba de separar de Scarlet, su encantadora mujer. Una noche de tormenta, Mike detiene su coche con intención de evitar que un hombre se tire al río pero cuando llega a la altura del bedel, éste ha desaparecido y Mike cae irremediablemente al agua. La mañana siguiente amanece como un adolescente de 17 años".

Ace Ventura

Dirigida por Tom Shadyac y protagonizada por Jim Carrey, Courteney Cox y Sean Young.

"Ace Ventura, detective de mascotas, regresa de una búsqueda espiritual para investigar la desaparición de un raro murciélago blanco, el animal sagrado de una tribu en África".