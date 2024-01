Shia LaBouf se confirmó en la Iglesia Católica

El controvertido actor Shia LaBeouf, de 37 años, al parecer está abrazando un estilo de vida más sagrado.

LaBeouf, que creció con una madre judía y un padre cristiano, al parecer se convirtió al catolicismo después de interpretar al sacerdote italiano titular en la película biográfica "Padre Pío" de Abel Ferrara en 2022.

El miércoles, la Agencia Católica de Noticias informó que la ex estrella infantil de "Even Stevens" fue confirmada el domingo por el obispo Robert Barron, de la Diócesis Católica Romana de Winona-Rochester en Minnesota, en una ceremonia en la Parroquia de la Misión Antigua Santa Inés en Solvang, California.

"Estamos encantados de compartir que nuestro querido amigo Shia LaBeouf ha ingresado completamente a la iglesia el pasado fin de semana a través del sacramento de la confirmación", dijo el capítulo occidental de los Capuchinos Franciscanos en un comunicado publicado en Facebook.

El padrino de confirmación de LaBeouf, el capuchino Alexander Rodríguez, le dijo a la Agencia Católica de Noticias que la estrella de "Transformers" quiere convertirse en diácono "en algún momento en el futuro".

"Él dijo espontáneamente, 'Quiero convertirme en diácono', y todavía siente eso", dijo Rodríguez.

A diferencia de los sacerdotes, los diáconos pueden estar casados, sin embargo, según la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, si LaBeouf se convierte en diácono mientras no esté casado, podría tener que permanecer célibe.

Según los católicos de Los Ángeles, "en la misa, el diácono proclama el Evangelio, puede ser invitado a predicar la homilía y asiste en el altar. El diácono también puede bautizar, ser testigo y bendecir matrimonios, presidir la Liturgia de las Horas y presidir liturgias fúnebres, entre muchas otras funciones".

El cambio de LaBeouf hacia una vida más religiosa viene después de que el actor de "Honey Boy" tuvo varios problemas legales en 2020 y fue acusado de abusar de una exnovia.

En octubre, LaBeouf fue acusado de dos delitos menores, robo y agresión, después de robarle el sombrero a un hombre en una pelea que se volvió física. Dos meses después, la estrella pop FKA twigs, que salió con LaBeouf en 2019, lo demandó por agresión sexual.

"Es un milagro que haya salido viva", dijo la músico británica, ahora de 36 años, a Elle en febrero de 2021 sobre su relación con LaBeouf.

"Solía sentir esta sensación de miedo intenso y vergüenza, y me evaporaría de la vida de las personas. Si no estás hablando con tus amigos o tu familia sobre lo que estás pasando, entonces no hay nadie que regule tus emociones o afirme cómo te sientes. No hay nadie que te diga que estás en una situación peligrosa".

En mayo, un juez ordenó a LaBeouf asistir a terapia y clases de manejo de la ira, usar un dispositivo Soberlink y someterse a pruebas de alcohol al azar.

En agosto de 2022, LaBeouf, quien escribió y protagonizó su aclamada película de 2019 "Honey Boy" sobre su infancia, también admitió que inventó partes sobre su padre siendo abusivo.

Durante una aparición en el podcast "Real Ones" de Jon Bernthal, LaBeouf llamó a su propio guion "una tontería".

"Mi papá siempre fue amoroso conmigo toda mi vida", dijo, admitiendo que mintió sobre el abuso. "Fracturado, seguro. Torcido, seguro. Desquiciado, seguro. Pero nunca dejó de ser amoroso, nunca dejó de estar allí... y hice una gira mundial de prensa sobre lo jodido que estaba como hombre".

Se contactó con representantes de LaBeouf para obtener comentarios.