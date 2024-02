Los diagnósticos de cáncer en la familia real británica a lo largo de los años

El Rey Carlos III, de 75 años, recibió un diagnóstico de cáncer, anunció el Palacio de Buckingham en un comunicado el lunes.

El cáncer se descubrió cuando el rey se sometió a un procedimiento de rutina el 17 de enero para tratar una próstata agrandada.

El palacio aún no ha confirmado el tipo o la etapa del cáncer, diciendo solo que no es cáncer de próstata. El rey comenzó los tratamientos el lunes.

Otros miembros de la realeza británica han luchado contra sus propias batallas contra el cáncer a lo largo de los años.

Sarah Ferguson, duquesa de York: Cáncer de mama y piel

Recientemente, Sarah Ferguson, duquesa de York, anunció el 21 de enero que fue diagnosticada con cáncer de piel justo un mes después de recibir tratamientos contra el cáncer de mama.

"He estado tomando un tiempo para mí misma porque me diagnosticaron melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, mi segundo diagnóstico de cáncer en un año después de que me diagnosticaron cáncer de mama este verano y me sometí a una mastectomía y cirugía reconstructiva", escribió Ferguson, que tiene 64 años, en una publicación de Instagram.

"Fue gracias a la gran vigilancia de mi dermatólogo que se detectó el melanoma cuando lo fue".

Reina Isabel II: Cáncer de médula ósea

La reina Isabel II luchó contra el mieloma, un doloroso cáncer de médula ósea, durante los últimos años de su vida, según "Elizabeth: Un retrato íntimo", una próxima biografía de Gyles Brandreth.

"Había escuchado que la Reina tenía una forma de mieloma - cáncer de médula ósea - lo que explicaría su cansancio y pérdida de peso y esos 'problemas de movilidad' de los que a menudo nos hablaban durante el último año aproximadamente de su vida", escribió Brandreth en el libro.

Hilary Fordwich, una experta en la realeza con sede en Maryland, señaló que a la Reina Isabel le encantaba montar a caballo y lo hacía hasta los 93 años de edad.

"Con su cáncer de médula ósea, comenzó a sufrir problemas de movilidad, lo que limitó su capacidad para montar", dijo Fordwich a Fox News Digital.

La reina falleció en septiembre de 2022 a la edad de 96 años.

Duque de Windsor: Cáncer de garganta

El Duque de Windsor, quien se desempeñó como Rey Eduardo VIII durante solo un año antes de abdicar al trono en diciembre de 1936 para casarse con la divorciada Wallis Simpson, fue diagnosticado con cáncer de garganta en 1971.

El Duque, un fumador empedernido, supuestamente recibió terapia con cobalto después de su diagnóstico.

Murió en París, Francia, el 28 de mayo de 1972, a la edad de 77 años.

Reina Isabel I (Reina Madre): Cáncer de colon y mama

La Reina Isabel, la Reina Madre, fue Reina del Reino Unido y los Dominios de la Mancomunidad Británica desde el 11 de diciembre de 1936 hasta el 6 de febrero de 1952.

En 1966, a Elizabeth se le diagnosticó cáncer de colon y se sometió a una cirugía para extirpar un tumor, según escribió el biógrafo William Shawcross en "La Reina Madre: La biografía oficial".

En 1984, la reina recibió un diagnóstico de cáncer de mama y se sometió a una lumpectomía.

Luego vivió una larga vida, falleciendo el 30 de marzo de 2002, a los 101 años de edad.

Rey Jorge VI: Cáncer de pulmón

El Rey Jorge VI, quien asumió el trono el 11 de diciembre de 1936 hasta su muerte, fue diagnosticado con cáncer de pulmón en septiembre de 1951.

"Él era un fumador empedernido y sus médicos le habían aconsejado fumar para ayudar a 'suavizar sus pulmones' dada su tartamudez", dijo Fordwich.

El fumador de toda la vida se sometió a una cirugía para extirpar su pulmón izquierdo, según The Independent.

Después de un período inicial de recuperación, la salud del rey se deterioró y sucumbió a la enfermedad el 6 de febrero de 1952, a los 56 años de edad.

Rey Eduardo VII: Carcinoma basocelular

El Rey Eduardo VII, quien reinó desde el 22 de enero de 1901 hasta su muerte en 1910, fue diagnosticado con carcinoma basocelular, la forma más común de cáncer de piel, en 1907.

Su cáncer, que se encontraba en la piel junto a su nariz, al parecer se curó con radio.

Después de sufrir problemas de salud adicionales más tarde en la vida, Eduardo murió a los 68 años el 6 de mayo de 1910, después de una serie de ataques al corazón.

Princesa Victoria: Cáncer de mama

La hija de la Reina Victoria y el Príncipe Alberto, la Princesa Victoria, quien nació el 21 de noviembre de 1840, fue diagnosticada con cáncer de mama en 1898.

La madre de ocho hijos murió de la enfermedad el 5 de agosto de 1901, a la edad de 60 años.

"No queda ninguna familia sin tocar por el cáncer", dijo el Dr. Nathan Goodyear, director médico de Brio Medical, un centro de curación de cáncer holístico e integrativo en Scottsdale, Arizona.

"El cáncer no conoce preferencias", dijo a Fox News Digital. "Ya sea de izquierda o derecha, conservador o liberal, de clase alta o baja, el cáncer no muestra inclinación".

Asimismo, el cáncer no distingue entre aquellos de descendencia real y aquellos de descendencia no real, agregó.

"Cuando se trata de demografía, el cáncer es el gran igualador".

"Sin embargo, ya sea real o no real, mira hacia arriba, reza y ten esperanza, porque la esperanza está presente y cuando la esperanza está presente, la curación es posible".

A principios de esta semana, Su Majestad la Reina inauguró Maggie's Royal Free, un nuevo centro de apoyo contra el cáncer en el Hospital Royal Free en Londres, según lo anunciado en el sitio web de la familia real.

Maggie's brinda atención y apoyo gratuitos para pacientes con cáncer, sus amigos y familias en el Reino Unido y en línea.