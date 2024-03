Usher asegura que vio cosas "muy curiosas" en la mansión de Sean Diddy

Usher afirma haber presenciado "cosas muy curiosas" en la mansión de Diddy en Nueva York cuando fue enviado a vivir con él durante un año a la temprana edad de 14 años.

El cantante fue enviado al "Puffy Flavor Camp" para "ver el estilo de vida" en los años 90, según contó a Howard Stern en una entrevista de 2016 que ha resurgido, donde le preguntó al locutor, "¿entiendes lo que eso significa?"

Stern respondió que esperaba que "el lugar estuviera lleno de chicas y orgías sin parar, ¿verdad?" Usher, ahora con 45 años, inicialmente respondió "No realmente" antes de agregar: "Tuve la oportunidad de ver algunas cosas... No sé si podría participar e incluso entender lo que estaba viendo".

"Fue bastante salvaje. Era una locura. Había cosas muy curiosas ocurriendo y yo no lo entendía necesariamente", dijo entre risas, añadiendo que se sentía como un hermano menor durante el tiempo que pasó con el jefe de Bad Boy Records. Al ser preguntado si enviaría a sus propios hijos al Puffy Flavor Camp, ¡Usher exclamó: "¡Ni loco!"

La entrevista ha levantado cejas después de que las propiedades de Diddy en Los Ángeles y Miami fueran registradas por agentes federales que investigaban una operación de tráfico sexual el lunes.

Los registros se producen en medio de al menos cuatro demandas presentadas recientemente contra Diddy, incluyendo acusaciones de agresión y trata de personas, todas las cuales ha negado.

En febrero, fue demandado por su ex empleado masculino Rodney "Lil Rod" Jones, quien acusó al exitoso productor de agresión sexual mientras trabajaba en su álbum de 2023 "The Love Album: Off the Grid".

Jones afirmó que los presuntos abusos ocurrieron repetidamente desde septiembre de 2022 hasta noviembre de 2023, según TMZ.

El abogado de Combs, Shawn Holley, declaró anteriormente que "Lil Rod no es más que un mentiroso" que está "descaradamente" buscando dinero con su demanda de $30 millones. En noviembre, la ex novia de "Come With Me" de Diddy, Casandra Ventura, conocida como Cassie, fue la primera en acusar al padre de siete hijos de violación y abuso. El caso se resolvió fuera de los tribunales al día siguiente.

Combs luego fue demandado por mujeres que afirmaban que las había agredido sexualmente. Su portavoz dijo que las acusaciones eran "fabricadas" y "nada más que una estafa de dinero".

En la entrevista de 2016, Usher, quien recientemente actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, enumeró algunos de los nombres más importantes del hip-hop que eran presencia constante en el lugar de Diddy, incluyendo a Notorious B.I.G., Lil' Kim, Faith Evans, Mary J. Blige y Craig Mack.

"Siempre fue un miembro de la familia desde lejos, así que nunca sentí una desconexión", dijo cuando se le preguntó si hubo malentendidos después de que Diddy pasara de ser parte de su segundo álbum, "My Way", que se convirtió en platino a finales de los años 90.

"Siempre lo miraré como a un hermano", afirmó.