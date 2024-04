El nuevo tráiler de la tercera temporada de Bridgerton

Una flor solitaria finalmente florecerá esta primavera cuando se estrene la temporada 3 de "Bridgerton" en Netflix.

El esperado regreso del exitoso drama romántico de época se dividirá en dos partes, con el estreno de la primera el 16 de mayo y el resto de los episodios de la temporada concluyendo el 13 de junio. Un avance del tercer episodio se lanzó el jueves, con los personajes principales Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan) tomando el centro del escenario.

La temporada anterior se estrenó en la plataforma de transmisión en 2022 y los espectadores han estado esperando ansiosamente la siguiente parte de la historia. "Hemos estado separados por demasiado tiempo", narra Julie Andrews como la infame escritora de chismes Lady Whistledown en el avance. "Por fin, el conjunto de moda de Londres ha regresado, y parece que nuestro Bon Ton está cambiando con la marea. También lo está esta autora".

La serie de televisión, que tiene lugar en la era de la Regencia en Inglaterra, a menudo presentaba a Penelope como una marginada, así como a alguien que aún no ha encontrado su verdadero amor.

En el clip, ella está en una misión para encontrar un esposo durante la temporada de cortejo, atrayendo la atención del Lord Debling (Sam Phillips).

Sin embargo, Colin, quien ha sido amigo de Penelope desde hace mucho tiempo, comienza a verla bajo una nueva luz y se pregunta si su alma gemela es la persona que ha estado a su lado toda su vida.

Se cuestiona si tiene sentimientos más profundos por Penelope de lo que pensaba anteriormente.

"No me molestaría si me consideraras una causa perdida", dice Penelope a Colin en una escena. "No debes decir tales cosas. Eres Penelope Featherington. No lo olvides", responde él.

En otra escena en un baile de gala, Colin le pregunta a su madre Lady Bridgerton (Ruth Gemmell) si cree que "la mejor base para el amor es la amistad".

Ella responde: "Es raro, pero debes seguir tu corazón".

El avance también muestra el regreso de los favoritos de los fanáticos, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y su esposa, Kate Sharma (Simone Ashley), teniendo un pequeño festín de amor en un escritorio. Vistazos de Luke Thompson como Benedict Bridgerton, así como Claudia Jessie como su hermana Eloise Bridgerton, Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte y Adjoa Andoh como Lady Danbury, completan el elenco.

No regresan esta temporada Daphne Bridgerton, interpretada por Phoebe Dynevor, y Regé-Jean Page como su esposo, Simon Basset. La sinopsis oficial de la próxima temporada dice: "Penelope entra en la temporada 3 finalmente lista para renunciar a su antiguo enamoramiento por Colin".

"Sin embargo, eso no significa que haya terminado con el amor. En cambio, Penelope ha decidido que es hora de tomar un esposo, y preferiblemente uno que le brinde la libertad de continuar su doble vida como Lady Whistledown, lejos de los ojos curiosos de su madre y hermanas", agrega Netflix.