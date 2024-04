Respaldan a la actriz británica Francesca Amewudah-Rivers, atacada por interpretar a "Julieta"

La próxima compañera de Tom Holland en la próxima producción del West End de "Romeo y Julieta" ha desatado a los odiadores en línea, y los productores del espectáculo han expresado que los ataques cesen.

La noticia de que Francesca Amewudah-Rivers, quien es de raza negra, interpretará a Julieta, junto al Romeo blanco de Holland, ha provocado una avalancha de mensajes llenos de odio en las redes sociales desde que se anunció hace una semana.

La obra está programada para abrir en Londres el próximo mes y, según informes del Mirror, se dirigirá a Broadway después de venderse "en un frenesí de entradas".

Los productores del espectáculo, la compañía Jamie Lloyd, publicaron un mensaje en Instagram denunciando el "condenable abuso racial... hacia un miembro de nuestra compañía", que se cree que es Amewudah-Rivers, según Entertainment Weekly.

"Esto debe parar", dijo la declaración publicada el 5 de abril. "Estamos trabajando con un grupo notable de artistas. Insistimos en que sean libres de crear sin enfrentarse al acoso en línea". La compañía dijo que "continuará apoyando y protegiendo a todos en nuestra compañía a toda costa" y que cualquier abuso adicional será denunciado a las autoridades.

"El acoso y la intimidación no tienen lugar en línea, en nuestra industria o en nuestras comunidades más amplias", continuó la declaración. "Nuestra sala de ensayos está llena de alegría, compasión y bondad.

"Celebramos el extraordinario talento de nuestros increíbles colaboradores. La comunidad de 'Romeo y Julieta' continuará ensayando con generosidad y amor, y se enfocará en la creación de nuestra producción".

En febrero, se anunció que Tom Holland, estrella de "Spider-Man: Homecoming" y "Spider-Man: Far from Home", que está saliendo con su coprotagonista de "Spider-Man" y la protagonista de "Euphoria", Zendaya, encabezará el elenco como Romeo.

Este papel marca su regreso al escenario desde que protagonizó "Billy Elliot: The Musical" cuando tenía 12 años.

Amewudah-Rivers protagonizó dos temporadas de la comedia de la BBC Three "Bad Education" y ha aparecido en el escenario en "School Girls; Or, The African Mean Girls Play" y en "Macbeth" en el teatro Globe de Shakespeare. Su papel como Julieta marcará su debut en el West End.

"Romeo y Julieta" será dirigida por Jamie Lloyd ("Sunset Boulevard", "The Effect", "A Doll's House"). El elenco incluye a Freema Agyeman (NBC's "New Amsterdam"), Michael Balogun, Tomiwa Edun y Mia Jerome.

La obra se presentará en el Teatro Duke of York en Londres del 11 de mayo al 11 de agosto, según el Hollywood Reporter.

Artistas se unen en favor de Amewudah-Rivers

En una carta abierta publicada en el periódico británico "The Guardian", la actriz, escritora y directora Susan Wokoma ("Enola Holmes") y la dramaturga Somalia Nonyé Seaton, lideraron una iniciativa que condena el abuso sufrido por Francesca Amewudah-Rivers.

El movimiento, que contó con más de 800 actrices afrodescendientes y no binarias, se destacó por el apoyo y admiración hacia la joven actriz.

"Muchos de nosotros recurrimos a las redes sociales para llenar de amor y felicitaciones a nuestra hermana menor, un gran logro para alguien tan joven en su carrera. Un talento en ascenso importante", comienza la misiva.

Y añadieron: "Pero luego vino un horror demasiado familiar que muchos de nosotros, artistas negras de piel oscura, hemos experimentado. El abuso racista y misógino dirigido a un alma tan dulce ha sido demasiado para soportar".

Los artistas también cargaron contra los que perpetúan este tipo de abusos y señalaron la vergüenza de que el anuncio del elenco de una obra arranque tal nivel de violencia.