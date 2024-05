Segunda temporada de Merlina deja afuera a un protagonista

Después de una larga espera, Netflix anunció oficialmente el inicio de la filmación de la segunda temporada de Merlina. A pesar de los contratiempos que retrasaron la producción, finalmente comenzaron los trabajos con nuevos miembros en el elenco y algunos actores que no regresarán.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la plataforma reveló el elenco de la segunda entrega, con caras conocidas para los fanáticos, pero también con nuevas incorporaciones. Entre los nuevos rostros se encuentran Joanna Lumley, Billie Piper, Steve Buscemi, Owen Painter y Noah Tayler, así como estrellas invitadas como Thandiwe Newton, Frances O´Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo y Joonas Suotamo. Además, Christopher Lloyd volverá para interpretar al Tío Lucas.

Sin embargo, junto con las nuevas incorporaciones, también hay actores que no regresarán para la segunda temporada. Naomi J. Ogawa y Jamie McShane no estarán presentes, y McShane, quien interpretó al Sheriff Donovan, solo tendrá una aparición para concluir la historia de su personaje. Además, Percy Hynes White, quien enfrenta acusaciones por acoso sexual, no formará parte del elenco.

Las acusaciones contra Percy Hynes White, que incluyen abuso sexual y pedofilia, surgieron a principios de 2023, cuando se le denunció por organizar fiestas para menores con el objetivo de mantener relaciones sexuales con ellos. A pesar de negar las acusaciones, el actor enfrentó una campaña en redes sociales bajo el hashtag "#CancelPercy".

El reparto de la segunda temporada de Merlina incluirá tanto a los nuevos integrantes como a los miembros originales del elenco, con Jenna Ortega retomando su papel como Merlina, acompañada de Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordóñez y Luyanda Unati Lewis-Nyawo.