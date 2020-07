$!Julissa Calderón hará historia para los negros en los Premios Juventud

'Me siento muy feliz, pero no por mí solamente. Mucha gente se mete en este mundo (del espectáculo) por sus ambiciones personales, pero yo lo que quiero hacer es dejar una leyenda sobre los aportes de los dominicanos en este país', reveló la actriz de 31 años.

Labios rojos y rizos al viento

Calderón creció entre Nueva York, donde nació, y Miami, la ciudad de su adolescencia. Hace siete años decidió luchar por su sueño de ser actriz y mudarse a Los Ángeles y sufrió un gran choque cultural.

No solo la cultura en las dos costas de Estados Unidos es distinta, sino que sintió que había un sorprendente mundo de desconocimiento sobre 'cómo somos los dominicanos' entre los propios latinos, de mayoría mexicana.

Por eso y de tanto extrañar, comenzó a hacer videos en YouTube sobre su vida familiar con tanto éxito que pronto fue enlistada por la publicación Buzzfeed para desarrollar su exitosa serie 'Pero Like', que hoy en día tiene más de 100 millones de visualizaciones en sus plataformas digitales.

'También me di cuenta que nosotros los dominicanos y caribeños no sabemos mucho de cómo viven los mexicanos, que son la mayoría', admitió.

El papel en 'Gentefied' de Jessika, una activista a favor de las afrolatinas y de los latinos de la comunidad LGBTQIA, le cayó como anillo al dedo y esta serie, en la que ella es la novia de Ana, una de los protagonistas, ha sido renovada para una segunda temporada, que ella espera comenzar a filmar en enero.

'Jessika es tan linda, tan comprometida con sus ideales, que me encanta', indicó la actriz.

Como si fuera poco, comparte con ella su orgullo por su melena afro y sus rasgos afrodescendientes.

'Yo sé que tengo la boca grande y me encanta cómo se me ve pintada de rojo. Hay algunas mujeres que no se atreven y solo se ponen colores claros, se planchan el pelo, pero eso sería traicionarme a mí misma', completó.

Ese es el mensaje que quiere dar: 'Hay que quererse y disfrutar lo que uno tiene, hasta físicamente. Todos somos hermosos'.