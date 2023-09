Todo vale, Chamanes peruanos hacen ritual para neutralizar a Neymar

Con espadas, amuletos y un muñeco de trapo, una decena de chamanes peruanos efectuó este lunes un ritual para "neutralizar" el juego del goleador brasileño Neymar, que liderará el ataque de la Seleçao frente a Perú este martes en Lima por la segunda fecha de la clasificatoria sudamericana.

Vistiendo coloridos atuendos tradicionales de lana, los diez indígenas de la sierra, selva y costa de Perú rogaron a 'Tayta Inti' (Padre Sol) y lanzaron conjuros a favor del cuadro inca.

"A Neymar lo hemos neutralizado amarrándole los pies. Lo hemos amarrado para que él no tenga físico, no corra y no juegue bien", dijo a la AFP el chamán Félix Rondán.

Un colorido altar tradicional fue levantado a un lado del estadio Nacional con amuletos, espadas, banderas y fotografías de los jugadores de ambas selecciones.

Los curanderos utilizaron un muñeco de trapo de color marrón que colocaron sobre una fotografía de Neymar, al cual ataron la pierna izquierda y le colocaron un espada de acero en derecha.

"Hemos hecho un ritual especial para que su mente se nuble y no pueda concretar lo que está buscando él, que son los goles", declaró a la AFP el chamán Walter Alarcón mientras oficia el conjuro ancestral destinado a anular la eficacia del enemigo.

Los curanderos colocaron también plantas de espinas y caracolas marinas en las fotografías de Richarlison, Casemiro y Fernando Diniz.

Los chamanes levantaron un balón de fútbol y una camiseta con el número 9, del artillero y goleador peruano Paolo Guerrero.

"Perú va a tener un resultado favorable, se ve un empate. El partido será difícil", indicó Alarcón.

Uno de los chamanes sopló una caracola a modo de trompeta al inicio de la ceremonia en el estadio donde ambas selecciones se enfrentarán la noche del martes.

"Hemos realizado el ritual previo tomando ayahuasca", agregó Alarcón.

La ayahuasca es una bebida tradicional de la Amazonía extraída de una liana del mismo nombre, también conocida como "soga de los espíritus", que produce efectos alucinógenos.

Brasil lidera con 3 puntos (+4 en la diferencia de goles) la tabla de posiciones del premundial, seguido por Uruguay y Argentina. Perú suma un punto tras igualar con Paraguay de visita.