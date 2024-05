El Balón de Oro que Diego Armando Maradona vendió tras ganar el mundial de 1986 con Argentina y que estuvo desaparecido durante 30 años podría subastarse en París el 6 de junio "por varios millones de euros" y establecer así un récord de venta en el área del fútbol.



"Es difícil establecer un precio. Os podría decir que esperamos que se paguen varios millones de euros, aunque la propia dinámica de la subasta es la que fijará el precio. Esto es un objeto de arte", dijo a EFE Maximilien Aguttes, responsable de ventas de la casa de subastas Aguttes, con sede en Neuilly-sur-Seine.



La recompensa, que se dio por desaparecida durante tres décadas hasta que la compró en 2016 un modesto coleccionista por un precio irrisorio, podría así superar los 9.2 millones de dólares por los que la casa de subastas Sotheby's vendió en mayo del 2022 la legendaria camiseta que Maradona utilizó ante Inglaterra en el Mundial de 1986.



A tres semanas de la venta, "ya hay mucha gente que se ha manifestado" por este objeto, agregó Aguttes, sin aportar más detalles de los posibles compradores.



El Balón de Oro de aquel mundial del 86, conocido como "Adidas Golden Ball", fue otorgado en una ceremonia en el mítico cabaret del Lido en París, en noviembre de ese año. En el acto, también organizado por France Football, hay una foto en la que se retrata a Maradona con el premio que se subasta en junio.



Esta instantánea es la que sirvió al coleccionista Abdelhamid B., el afortunado comprador de 2016, y a la propia Aguttes para verificar la autenticidad de la pieza y para salvaguardarse desde un punto de vista legal.



"Cuando nos llegó el Balón, contactamos con la Interpol, con la policía de Nápoles, y también hemos contactado con la familia de Maradona", aclaró a EFE el experto sobre objetos deportivos en Aguttes, François Thierry, sobre los 30 años en los que el premio se dio por desaparecido.



El misterio no ha quedado resuelto, aunque sí las dudas desde el punto de vista legal, pues ya pasaron los tres años en los que los herederos de Maradona podría haber reclamado -según la legislación francesa- el objeto de Abdelhamid B.



"Cuando lo compró ni siquiera sabía lo que era, es decir, tuvo buena fe en su compra", abundó Thierry. El afortunado coleccionista adquirió el Balón de Oro de Maradona, junto a otras recompensas apiladas en una caja, a cambio de unas centenas de euros en la sala de subastas parisina Drouot Nord, donde terminan los objetos que no se venden.



Después de intensas verificaciones que se prolongaron seis meses, en las que se realizaron fotografías de alta definición para comparar las instantáneas del Balón de Oro de la época con las del Balón encontrado, el especialista de Aguttes considera probado "al 100 %" que se trata del artículo original.



La leyenda alrededor de la recompensa varía según las fuentes. En una de las versiones Maradona habría guardado el premio en una caja fuerte de un banco de Nápoles que fue asaltado por una banda de ladrones asociados a la mafia. Estos lo habrían fundido en lingotes de oro. Sin embargo, el "Adidas Golden Ball" es de aleación de cobre.



En otra de las versiones, habría formado parte de una transacción en un juego de póquer.



"Yo he leído un montón de cosas y siempre queda un enigma en torno a Maradona, hay siempre algo de leyenda a su alrededor. Y creo que este Balón representa también esa leyenda, responde, de alguna manera, a lo que es su historia", concluyó el especialista de Aguttes.

