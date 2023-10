Simone Biles deslumbra con nuevo salto en Mundial de Gimnasia

¡Asombroso! La estadounidense Simone Biles, considerada por muchos como la mejor gimnasta de la historia, sorprendió en su actuación en el Mundial de Gimnasia que se celebra en Bélgica, al conseguir un salto que se convirtió en el mejor puntuado de la historia y que bautizó con el nombre de "Biles II".

Durante la primera jornada de la clasificación de la prueba all around, la atleta oriunda de Texas ejecutó un Yurchenko Doble Pike durante la prueba de salto. Simone se convirtió en la primera deportista femenina en completar dicho movimiento en una competición internacional. El ejercicio, que fue bautizado como el Biles II, ingresó al sistema de puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) con la nota más alta de la historia: fue calificada con un 6.4 puntos y superó al "Produnova" -salto que lleva el apellido de una ex gimnasia rusa- que también supo ser apodado como el "salto de la muerte" y tiene un registro de dificultad ahora más bajo (6.0).