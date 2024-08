La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) afirmó el lunes en una caótica conferencia de prensa que las pruebas realizadas las dos boxeadoras inmersas en una controversia de género en los Juegos Olímpicos de París-2024 demuestran que "son hombres".

La IBA había dicho anteriormente que descalificó a la argelina Imane Khelif y a la taiwanesa Lin Yu-ting del Mundial de boxeo de 2023 después de que las púgiles no pasaron las pruebas de elegibilidad de género, sin especificar cuáles eran esos exámenes.

El boxeo en París-2024 está organizado por el Comité Olímpico Internacional (COI) debido a problemas de gobernanza, financieros y éticos de la IBA.

El COI autorizó a los dos boxeadoras a presentarse en París-2024 y tanto Khelif como Lin han asegurado medallas, ya que avanzaron a semifinales en sus respectivas categorías. En el boxeo los perdedores de semifinales ganan bronce.

La conferencia de prensa de la IBA de este lunes en París se convocó para aclarar a qué pruebas se sometieron Khelif y Lin el año pasado y cuales fueron los resultados.

Sobre dicho encuentro, el COI dijo a la AFP este lunes que "el contenido y la organización de la conferencia de prensa de la IBA dicen todo lo que necesitan saber sobre esta organización y su credibilidad".

- "Anomalías" en los test sanguíneos -

Los funcionarios de la IBA, incluido el oligarca ruso vinculado al Kremlin Umar Kremlev, presidente del organismo deportivo, que participó de manera remota en videollamada, dieron una serie de declaraciones contradictorias a una sala colmada de periodistas.

Dijeron que también estaban obligados a respetar la confidencialidad médica, aunque Ioannis Filippatos, expresidente del comité médico de la IBA, sí aseguró que se detectaron "anomalías" en los exámenes de sangre en 2022.

Los dos boxeadoras fueron examinadas nuevamente en 2023 para confirmar los hallazgos iniciales, dijeron funcionarios de la IBA, y luego fueron descalificados.

"El resultado médico, el resultado de la sangre, parece -y dice el laboratorio- que estos boxeadores son hombres", afirmó Filippatos.

"El problema es que tenemos dos exámenes de sangre con cariotipo de varón. Esta es la respuesta del laboratorio", añadió.

Un cariotipo es el conjunto completo de cromosomas de una persona, según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de Estados Unidos.

- Comité Olímpico argelino no reconoce a la IBA -

El Comité Olímpico y Deportivo de Argelia salió en defensa de Khelif.

"Nuestra campeona, Imane Khelif, permanece intacta y sin inmutarse por las afirmaciones infundadas de la IBA", afirmó.

Agregó que "Argelia no es miembro de la IBA". "No reconocemos a la IBA como una institución legítima y no tiene conexión con los Juegos Olímpicos".

El COI y funcionarios de alto nivel de Argelia y Taiwán han defendido enérgicamente a Khelif y Lin, diciendo que nacieron y crecieron como mujeres y que tienen pasaportes que así lo indican.

El organismo olímpico, que expulsó a la IBA del movimiento olímpico y con la que se encuentra abiertamente enfrentada, le acusó de tomar "una decisión arbitraria" al descalificar a ambas boxeadoras en el Mundial de 2023.

- "Discurso del odio" -

El COI dijo a la AFP este lunes tras la conferencia de prensa de la IBA: "El contenido y la organización de la conferencia de prensa de la IBA dicen todo lo que necesitan saber sobre esta organización y su credibilidad".

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ya había condenado el sábado los "inaceptables" ataques lanzados en redes sociales contra las dos boxeadoras y denunció un "discurso de odio" destinado a "alimentar una agenda política".

Khelif y Lin también participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, pero no ganaron medalla y compitieron sin polémica.

Con el bronce ya garantizado, Khelif peleará el martes en las instalaciones de Roland Garros en París por meterse en la final de su categoría (-66kg), mientras que la taiwansea Lin (-57kg) lo hará el miércoles.