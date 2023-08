China pide un "buen entorno político" con EE.UU. en la reunión entre Wang y Raimondo

El ministro chino de Comercio, Wang Wentao, aseguró hoy estar dispuesto a trabajar junto a la secretaria estadounidense de Comercio, Gina Raimondo, para "crear un buen entorno político" que permita a las comunidades empresariales de ambos países "fortalecer la cooperación".



Durante los primeros minutos de su reunión con Raimondo en Pekín, Wang pidió "promover (...) el desarrollo estable y predecible del comercio y la inversión entre nuestros dos países" para "dar impulso a la recuperación económica mundial", según imágenes difundidas por la cadena de televisión hongkonesa Phoenix TV.



El jefe de la cartera comercial también quiso destacar las palabras sobre el comercio con China que Raimondo pronunció hace unos meses, al subrayar que la mayor parte de los intercambios con el país asiático son "benignos" y que esa situación "debe continuar y continuará".



Por su parte, según la cadena estadounidense CNN, Raimondo afirmó que es "profundamente importante" que Pekín y Washington mantengan una "relación económica estable": "Beneficia a ambos países, y es lo que el mundo espera de nosotros. Es una relación complicada (...). Por supuesto, estaremos en desacuerdo en algunos asuntos, pero creo que podemos lograr progresos si somos directos, abiertos y prácticos".



Asimismo, la representante estadounidense aseguró que no negociaría ni haría concesiones en temas relativos a la seguridad nacional, aunque matizó que la mayor parte del comercio entre ambas potencias no está relacionada con esa cuestión.



La secretaria de Comercio llegó ayer a China para una visita de cuatro días en un intento de mejorar las relaciones entre los dos países, que se encuentran en su punto más bajo en décadas.



El viaje de Raimondo es el cuarto de un alto funcionario estadodunidense a China en los últimos meses tras el del secretario de Estado, Antony Blinken; la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el enviado especial para asuntos relacionados con el cambio climático, John Kerry.



Se espera que Raimondo se reúna con altos cargos del Gobierno chino y líderes empresariales estadounidenses para discutir una serie de temas, entre ellos las restricciones de Estados Unidos a las exportaciones de tecnología a China, las preocupaciones de seguridad nacional y las áreas potenciales de cooperación.



Según el diario hongkonés South China Morning Post, la emisaria del país norteamericano también se entrevistará con el primer ministro chino, Li Qiang, y con el viceprimer ministro He Lifeng, quien lidera el equipo chino encargado de las negociaciones comerciales bilaterales.

