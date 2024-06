Después de las lluvias que provocaron inundaciones devastadoras el mes pasado en el sur de Brasil, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, regresó el jueves a Rio Grande do Sul, y visitó zonas afectadas por la catástrofe climática.



Lula aprovechó la oportunidad para firmar una lista de medidas provisionales con nuevas acciones de ayuda para los municipios de Rio Grande do Sul. El gobierno federal garantizará que todas las personas que perdieron sus hogares recuperen sus hogares para que puedan vivir con dignidad aquí en Rio Grande do Sul.", aseguró Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

Una de las medidas permite el pago de ayudas que intentarán preservar los puestos de trabajo. Garantiza recursos para brindar dos salarios mínimos a 434 mil trabajadores formales. El primer tramo de ayuda debería liberarse en julio.