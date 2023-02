Biden dice que hablará con Zelenski sobre sus pedidos de armas contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que "hablará" con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre sus pedidos de más ayuda militar para la guerra.



"Vamos a hablar" de ello, declaró a periodistas en la Casa Blanca, horas después de responder tajantemente con un "no" cuando se le preguntó si estaba a favor de enviar aviones de combate F-16 a Ucrania.



Los países occidentales acaban de dar un paso en la ayuda militar a Ucrania, después de que Alemania y Estados Unidos anunciaran el envío de tanques, tras arduas negociaciones.



El ejército ucraniano recibirá "entre 120 y 140" tanques occidentales, informó el martes el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dando la primera estimación de la cantidad total de vehículos blindados pesados que proporcionarán al país.



Volodimir Zelenski pide más ayuda militar, como misiles de largo alcance y aviones de combate.



Alemania ya lo ha descartado categóricamente, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, fue más cauteloso diciendo que "por definición, no se excluye nada", pero añadió que los ucranianos no le han hecho ningún pedido en este sentido.

