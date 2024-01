Papa pide que el Holocausto ayude a no olvidar que odio y violencia no pueden justificarse

El papa Francisco pidió hoy que el recuerdo del Holocausto ayude "a no olvidar que la lógica del odio y la violencia nunca puede justificarse", en un llamamiento tras la audiencia celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano.



Al citar que el 27 de enero se conmemora la Jornada internacional de la memoria de las víctimas del Holocausto, Francisco pidió que "el recuerdo y la condena de aquel horrible exterminio de millones de judíos y personas de otras confesiones en la primera mitad del siglo pasado, ayude a todos a no olvidar que la lógica del odio y la violencia nunca puede justificarse porque niegan nuestra propia humanidad".



Y agregó: "La guerra misma es una negación de la humanidad".



E instó a "que no nos cansemos de rezar por la paz, por el fin de los conflictos, por el cese de las armas y para que llegue la ayuda a las poblaciones extremadas" y recordó la situación en Oriente Medio, Palestina e Israel.



El papa también hizo referencia a "las noticias inquietantes que llegan de la martirizada Ucrania" y condenó "los bombardeos que golpean lugares frecuentados por civiles, sembrando muerte, destrucción, sufrimiento...".



También imploró "a todos, especialmente a los que tienen responsabilidades políticas, que aprecien la vida humana, poniendo fin a las guerras".



"No olvidemos que la guerra es siempre una derrota en la que sólo ganan los fabricantes de armas", aseveró.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.