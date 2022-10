Un nuevo mandato de Xi es mal augurio para los derechos humanos, según Human Rights Watch

La ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió hoy de que si el próximo Congreso del Partido Comunista chino (PCCh) aprueba un nuevo mandato del actual líder del país, Xi Jinping, "se romperán precedentes y será un mal augurio para los derechos humanos en China y en todo el mundo".



La investigadora de la organización Yaqiu Wang pidió en un comunicado a los gobiernos de todo el mundo que "presionen" a Pekín para que se respeten los derechos humanos "dentro y fuera de China" si Xi es elegido para un tercer mandato inédito entre sus últimos predecesores.



El XX Congreso del PCCh comenzará en Pekín el próximo domingo, 16 de octubre, y durante el cónclave "se espera que Xi consolide aún más el poder y asegure un tercer mandato histórico", recoge HRW.



"El espacio para el activismo de la sociedad civil se ha ido reduciendo cada vez más en China, con lo que es imperativo que la comunidad internacional tome medidas consecuentes para limitar los abusos de Xi", asegura.



Entre estos abusos, HRW cita las restricciones por la covid, "que han derivado en cuarentenas repetidas e impredecibles para cientos de millones de personas siguiendo una política abusiva".



"Estas medidas draconianas han impedido el acceso de personas a atención médica, a alimentos y a otras necesidades básicas. Un número desconocido de personas ha muerto después de que se les negara tratamiento médico por enfermedades que no tenían relación con la covid. Y los cierres también han causado daños económicos, obligando a las empresas a reducir su tamaño o cerrar, recortando empleos y salarios", denuncia la ONG.



El comunicado también asegura que desde que Xi llegó al poder -a finales de 2012-, "las autoridades han diezmado a la sociedad civil china, han encarcelado a numerosos críticos con el Gobierno, han restringido gravemente la libertad de expresión y han desplegado tecnología de vigilancia masiva para controlar a los ciudadanos".



"La persecución cultural, la detención arbitraria de un millón de uigures y otros abusos cometidos desde 2017 constituyen crímenes de lesa humanidad", acusa la ONG.



HRW también muestra su preocupación por el impacto de la covid en los derechos económicos y sociales de quienes ya se encontraban en situaciones precarias dado que "están más expuestos a las crisis debido a las desigualdades y a la discriminación".



"Muchos trabajadores migrantes ya se encuentran en una situación de extrema necesidad. La falta de empleo a menudo significa que no tienen ingresos si no están inscritos en los programas de seguridad social", señala el texto.



Según la ONG, los problemas económicos están provocando "un empeoramiento de los derechos civiles y políticos, los cuales ya estaban gravemente restringidos, ya que las autoridades responden a las quejas con más censura, detenciones arbitrarias y represión".



"La política abusiva y ampliamente impopular del 'cero covid' y su impacto en la economía muestra que los derechos políticos y los económicos están profundamente entrelazados", asegura el investigador de HRW, quien añade que "un líder con un poder ilimitado que no rinde cuentas y que niega derechos a los ciudadanos es peligroso, no solo para China, sino para el mundo".



Este domingo, el XIX Comité Central del PCCh inauguró su séptima sesión plenaria para "allanar el camino y lograr un exitoso XX Congreso y presentar las hojas de ruta para los próximos cinco años", recoge la agencia estatal Xinhua.



En el contexto de la política de "cero covid", es previsible que las autoridades tomen las medidas que sean necesarias para blindar Pekín ante la inminente celebración del Congreso, que Xinhua describe como "crucial para evaluar los trabajos realizados en los últimos cinco años" o "revisar a fondo" la coyuntura tanto a nivel nacional como internacional.

