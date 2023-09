Xi no acudirá a la cumbre del G20 en la India y enviará al primer ministro en su lugar

China anunció hoy que enviará a su primer ministro, Li Qiang, a la cumbre del G20 que se celebrará este fin de semana en Nueva Delhi, lo que confirma informaciones no oficiales que apuntaban a la ausencia en el cónclave del mandatario del gigante asiático, Xi Jinping.



En un escueto comunicado en su página web, el Ministerio chino de Exteriores indicó que Li visitará la India los días 9 y 10 de este mes para participar en la cumbre del G20 (Grupo de países con las economías más desarrolladas y los más emergentes) a invitación del Gobierno indio.



El primer ministro también representó a su país en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y China que se celebra en Yakarta (Indonesia).



La confirmación oficial por parte de China de que Xi no estará en Nueva Delhi ataja las posibilidades de que se produjera en la capital india una reunión entre este y su homólogo estadounidense, Joe Biden.



Este domingo, Biden declaró a medios de su país que sería "decepcionante" que Xi no acudiese a la capital india, tras unos meses marcados por desencuentros entre las dos potencias como el incidente con el globo chino que sobrevoló Estados Unidos o las tensiones por Taiwán.



Varios altos funcionarios estadounidenses han visitado el país asiático en los últimos meses, entre ellos el secretario de Estado, Antony Blinken, y las de Comercio y el Tesoro, Gina Reimondo y Janet Yellen, lo que se ha visto como un acercamiento entre Washington y Pekín.



Xi ha salido de su país en dos ocasiones en lo que va de año: una, para visitar el pasado marzo Moscú, donde se reunió con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y la segunda, para acudir a la reciente cumbre del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en Sudáfrica.

