Irán e Irak piden el fin de ataques en Gaza y alertan de posible expansión del conflicto

El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, y el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, llamaron este lunes en Teherán al fin de los bombardeos israelíes en Gaza y advirtieron de la posibilidad de la expansión del conflicto en la región.



"Los dos países enfatizan claramente que los ataques del régimen sionista contra Gaza deben detenerse lo antes posible y que el pueblo (palestino) debe recibir ayuda con el levantamiento del asedio", dijo Raisí en una rueda de prensa junto a Al Sudani, de visita en Teherán.



El mandatario iraní acusó a Estados Unidos de "mentir" cuando afirma que busca un alto el fuego en Gaza, pero después veta las resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU para ello, con lo que "permiten a los sionistas cometer más asesinatos".



"Las armas, inteligencia y ayuda financiera de los americanos al régimen sionista fomenta los asesinatos y las brutales acciones contra el pueblo palestino", dijo Raisí.



Al Sudani, por su parte, afirmó que "aquellos que no quieren que la guerra se expanda por deben presionar a Israel para detener el genocidio organizado y las muertes en Gaza".



"La decisión de no arrastrar a la región a una guerra a gran escala está en manos de aquellos que cometen crímenes contra Gaza", dijo Al Sudani.



El primer ministro iraquí llegó esta mañana a Teherán, como parte de una gira regional que le llevará a otros países de la zona para tratar la guerra entre Israel y Hamás.



Al Sudani se reunió ayer en Bagdad con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien afirmó que su país está trabajando muy duro para garantizar que el conflicto en Gaza no escale y no se extienda por otros lugares".



Además, Blinken calificó los ataques de milicias proiraníes contra bases con presencia estadounidense en Irak y en Siria son "totalmente inaceptables", y advirtió que su país "tomará cualquier paso necesario para proteger" a su personal.



Esas milicias forman parte de una alianza informal antiisraelí liderada por Irán y de la que forman parte por organizaciones militantes como Hizbulá, el movimiento islamista Hamás y la Yihad Islámica, además de una miríada de grupos en Irak y Siria.

