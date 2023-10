La Policía tailandesa mantiene la acusación de asesinato premeditado contra Daniel Sancho

La Policía de Tailandia mantiene la acusación de asesinato premeditado contra el español Daniel Sancho en su informe final de la investigación sobre la muerte del colombiano Edwin Arrieta, que fue entregado este lunes a la Fiscalía, revelaron hoy a EFE fuentes policiales.



La Policía de la isla de Phangan (sur de Tailandia) acusa a Sancho, tras una investigación de dos meses, de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo, los mismos cargos que se presentaron contra el español el pasado 7 de agosto, cuando pasó a disposición judicial e ingresó en prisión provisional.



La Fiscalía de Samui confirmó a EFE este lunes que había recibido el informe por parte de la comisaría de la vecina Phangan, donde tuvo lugar el supuesto crimen el pasado 2 de agosto.



Ahora los fiscales deben realizar su propio informe, que tienen que entregar al tribunal de Samui antes del 29 de octubre, momento a partir del cual el juez podrá fijar una fecha para la celebración del juicio.



Sancho, de 29 años y que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Samui, fue detenido el 5 de agosto en Phangan, tras confesar ese día el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano, cuyos restos fueron esparcidos por la isla y el mar.



El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, pero, de dictarse, ésta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.



Por otra parte, la confesión y cooperación del acusado puede ayudar a reducir significativamente la pena, como el propio juez recordó a Sancho el 7 de agosto, cuando pasó a disposición judicial.



El joven español confesó mientras se encontraba bajo custodia policial en la comisaría de Phaghan y colaboró con la Policía en la reconstrucción del supuesto crimen y la localización de pruebas.



En el caso del delito de ocultación o destrucción del cadáver o partes del cadáver, del que la Policía también acusa a Sancho, la pena no sería superior a un año de cárcel.



En cuanto a la causa de la muerte del cirujano colombiano de 44 años, la Policía en su informe sostendría que fue un corte en el cuello, según dijeron hoy a EFE las mismas fuentes policiales, aunque no se ha desvelado de momento el resultado final de la autopsia.



Estas fuentes añadieron que se han hallado ocho de las diecisiete partes en las que fue desmembrado el cuerpo de Arrieta.



El joven se encuentra sin abogado en Tailandia desde el 7 de septiembre, después de que el actor español Rodolfo Sancho, padre del acusado, prescindiera de los servicios del abogado tailandés Anan Chuayprabat (Kunh Anan) por "discrepancias en la defensa".



Sancho, que desde su ingreso en prisión comparece regularmente ante el juez de manera telemática, deberá contar con un abogado tailandés una vez comience el juicio y en el caso de no tenerlo el juez le asignará uno de oficio.

